Copa do Brasil: confira os classificados desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (6), dois jogos definiram os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. O Maringá garantiu a vaga ao vencer o União-TO por 4 a 2, em partida única realizada no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná. Os gols da equipe paranaense foram marcados por Maranhão (duas vezes), Zé Vitor e Moraes. Pelo lado do União-TO, Brasileiro e Allan Rosário descontaram.

Outro classificado foi o Brusque, que superou o Olaria por 2 a 1 no Rio de Janeiro e também avançou na competição. No primeiro tempo, o time catarinense dominou a partida, mas desperdiçou um pênalti com Guilherme Pira, defendido por Victor Hugo. Mesmo assim, Jhan Torres abriu o placar após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o Olaria reagiu e empatou com Gabriel Cipriano, após um belo lançamento de Ryan. No entanto, aos 36 minutos, Rodolfo Potiguar deu um passe preciso para Diego Mathias, que driblou a marcação e finalizou de canhota, garantindo a classificação do Brusque.

A terceira fase da Copa do Brasil contará com 32 equipes, sendo 20 classificadas da segunda fase e 12 que entram diretamente nesta etapa. Os confrontos e mandos de campo serão definidos por sorteio, e as partidas passarão a ser disputadas em jogos de ida e volta.

