Remo x Amazonas: onde assistir, horário e prováveis escalações

Remo e Amazonas se enfrentam neste sábado (03), às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão, Pará. O confronto, válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV.

O Remo segue invicto na competição, somando duas vitórias e três empates até o momento. Como mandante, tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre América-MG e Coritiba.

- Você tem que entender e tem que ter esse equilíbrio, que em todos os momentos, tem que ter essa serenidade, porque o campeonato é difícil, não existe jogo fácil, não existe. “Ah, esse jogo aqui vai ser mais difícil”. Não, todos os jogos têm um impacto muito grande na competição, então por isso que a gente sempre prega a cautela, porque eu sei que o externo, ele acaba ficando muito emotivo, vamos dizer assim, com o momento da equipe, tanto no momento positivo quanto no momento negativo, mas nós aqui dentro temos que manter o equilíbrio, porque equilíbrio é tudo para tentar buscar o objetivo - disse o técnico Daniel Paulista.

Enquanto o Remo mantém a invencibilidade, o Amazonas vive situação oposta: ainda não venceu no torneio. A equipe acumula dois empates e três derrotas. Como visitante, foi superada por Goiás e América-MG.

Confira as informações do jogo entre Remo e Amazonas

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X AMAZONAS

SÉRIE B - 6ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 03 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, no Pará

📺 Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO: Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Savio; Caio, Janderson, Jaderson, Pavani, Vizeu e Pedro Rocha;

AMAZONAS: Renan; Luciano, Jackson, Fabiano e Alyson; Vásquez, Linares, Tavares, Varanda, Sandro e Almeida