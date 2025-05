Em crise, Guarani contrata trio ex-Santos para tentar salvar temporada

O Guarani anunciou oficialmente a contratação do técnico Marcelo Fernandes para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Sem clube desde que deixou o Santos em janeiro do ano passado, o treinador assume seu primeiro desafio como comandante principal fora do clube santista.

continua após a publicidade

Marcelo chega ao Bugre acompanhado do auxiliar técnico Marcelo Copertino e do preparador físico Marquinhos, ambos também com passagem pelo Santos.

Como jogador, Marcelo Fernandes teve passagens por Portuguesa Santista, Santos, Rio Branco-SP, Remo, Botafogo-SP, América de Natal, Atlético Mineiro, Criciúma, Joinville, Náutico, Portuguesa e ABC.

continua após a publicidade

Na carreira como treinador, foi auxiliar técnico do Santos entre 2011 e 2018, período em que também comandou a equipe principal interinamente. Em 2020, retornou ao clube para nova passagem como auxiliar. Marcelo também atuou como auxiliar na Portuguesa Santista e no Corinthians.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

À frente do Santos, como técnico principal, dirigiu a equipe em 62 partidas, conquistando o Campeonato Paulista de 2015. Como auxiliar, participou das conquistas dos Campeonatos Paulistas de 2011, 2012 e 2016, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

continua após a publicidade

No entanto, Marcelo Fernandes ficou marcado por ter comandado o Santos no rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Na competição, sob seu comando, a equipe somou 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 15 jogos — desempenho razoável, mas insuficiente para evitar a queda.

Elano e Arzul estão próximos do Santos (Foto: Ivan Stori/Santos FC)

Guarani próximo de Elano e Arzul para fugir da crise

Além da chegada do técnico Marcelo Fernandes, o Guarani encaminhou a contratação de Elano para o cargo de coordenador técnico. Com passagem pelas categorias de base do clube, o ex-jogador pode retornar ao Bugre pela primeira vez desde sua aposentadoria dos gramados.

Outro nome cotado é o do preparador de goleiros Arzul, que também tem histórico no Santos e está sem clube desde que foi desligado do Peixe no ano passado, junto com Marcelo Fernandes. Marco Alejandro, preparador físico, fecha o "pacote". A informação foi inicialmente publicada pelo jornalistica Lucas Rossafa.

O Guarani vive uma grave crise. O clube anunciou as saídas do executivo de futebol Rodrigo Pastana e do coordenador técnico Danilo Silva, que não fazem mais parte do Departamento de Futebol. Na Série C, o time soma três derrotas em três jogos, com seis gols sofridos e apenas dois marcados.