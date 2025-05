Corinthians espera Memphis e pode ter ‘dupla ideal’ contra o Internacional

O Corinthians vive a expectativa pelo retorno de Memphis contra o Internacional, no sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro. O holandês desfalcou o Timão na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, válido pela Copa do Brasil, na estreia de Dorival Júnior.

Memphis sofreu uma pancada na perna direita na derrota por 4 a 0 para o Flamengo, no último domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. No início da semana, o jogador ficou fora dos treinamentos e levantou dúvidas sobre seu retorno aos gramados.

Segundo informações do 'ge.globo', Memphis voltou a treinar com o grupo nesta quinta-feira (1), e deve reforçar o Timão contra o Internacional. Com isso, Dorival Júnior deve contar com força máxima para o duelo contra os gaúchos.

O técnico poupou os titulares na vitória sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil. A decisão teve como foco a recuperação física do elenco, que, segundo ele, sofre com o desgaste causado pela intensa sequência de jogos.

Yuri Alberto foi um dos preservados e só entrou em campo no segundo tempo. Agora, com ele e Memphis à disposição, Dorival deve escalar o Corinthians pela primeira vez com a dupla de ataque, um esquema tático com o qual o treinador já demonstrou familiaridade.

Dupla de ataque

Em 2022, Dorival Júnior teve sucesso no comando do Flamengo ao escalar Pedro e Gabigol juntos. Na época, havia dúvidas sobre a viabilidade de um time com dois atacantes de referência. Com essa formação, porém, a equipe conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Assim como no duelo contra o Novorizontino, a tendência é que o treinador escale o Corinthians com quatro jogadores no meio, permitindo a formação do ataque com a dupla. Neste Brasileirão, Memphis marcou três gols, enquanto Yuri Alberto balançou a rede em uma única oportunidade.