Copa do Rei: veja os times classificados para a próxima fase

A Copa do Rei já conhece todos os classificados para as quartas de final. Após a conclusão das oitavas nesta quinta-feira (15), oito equipes garantiram vaga no sorteio da próxima fase: Atlético de Madrid, Athletic Club, Barcelona, Real Betis, Real Sociedad, Valencia, Alavés e Albacete. O destaque da rodada ficou por conta do Albacete, que eliminou o Real Madrid e protagonizou o principal resultado da fase.

O sorteio das quartas de final será realizado na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, às 9h (de Brasília), na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas. Os confrontos serão disputados em jogo único, com partidas previstas para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro.

Veja os resultados e classificados das oitavas da Copa do Rei

Entre os classificados, o Barcelona avançou após vencer o Racing Santander por 2 a 0, fora de casa, com gols de Ferran Torres e Lamine Yamal. O Valencia também confirmou vaga ao bater o Burgos pelo mesmo placar. Já o Athletic Club precisou da prorrogação para eliminar a Cultural Leonesa, mesmo após atuar com um jogador a menos durante boa parte do confronto.

O Atlético de Madrid garantiu a classificação com vitória apertada sobre o Deportivo La Coruña por 1 a 0, em partida decidida por um golaço de Antoine Griezmann. O Real Betis sofreu, saiu atrás do Elche, mas virou o jogo com dois gols de Chimy Ávila no segundo tempo. A Real Sociedad avançou nos pênaltis após empate por 2 a 2 com o Osasuna, enquanto o Alavés voltou às quartas de final oito anos depois ao vencer o Rayo Vallecano por 2 a 0.

O principal impacto da fase, no entanto, foi a eliminação do Real Madrid. Atuando fora de casa, os merengues perderam por 3 a 2 para o Albacete e se despediram precocemente da competição. Jefté marcou dois gols, incluindo o decisivo aos 95 minutos, em noite histórica para o clube da Segunda Divisão, que venceu o Real Madrid pela primeira vez em confrontos oficiais.

Jogadores do Real Madrid lamentando gol sofrido pelo Albacete (Foto: Reproduçao/X/@elgraficionado)

Quando será o sorteio?

As quartas de final da Copa do Rei serão disputadas em partidas únicas, com mando definido por sorteio. O Albacete será o único representante da Segunda Divisão ainda vivo no torneio e jogará como mandante nesta fase. As semifinais, por sua vez, terão formato de ida e volta, com os jogos previstos para 10 e 11 de fevereiro (ida) e 3 e 4 de março (volta), após novo sorteio.

A final da Copa do Rei ainda não teve data e local confirmados oficialmente pela federação espanhola. A previsão inicial aponta para o mês de abril, em Sevilha, mas a definição depende de ajustes no calendário.

