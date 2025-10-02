menu hamburguer
Onde Assistir

Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada

Lance!
Bournemouth (ING)
Dia 02/10/2025
14:24
Bournemouth x Fulham: sétima rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBournemouth x Fulham: sétima rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Bournemouth e Fulham terão os caminhos cruzados pela sétima rodada da Premier League. A partida será realizada nesta sexta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bournemouth 🔴⚫

O Bournemouth vive ótimo momento na Premier League e ocupa a sexta colocação, com invencibilidade de seis jogos. A última derrota da equipe na competição foi na estreia, contra o Liverpool, por 4 a 2. Somando todas as competições, perdeu para o Brentford na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.

Fulham ⚪⚫

Por outro lado, o Fulham soma oito pontos e está na 11ª posição do Campeonato Inglês. A equipe de Marco Silva venceu duas no recorde recente na liga, mas vem de derrota para o Aston Villa, por 3 a 1, fora de casa.

Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
Fulham-escudo-onde-assistir
FUL
7ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sexta-feira, 3 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Simon Hooper
Assistentes
Adrian Holmes, Simon Long e Josh Smith (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Fulham
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Josh Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi e Truffert; Adams e Christie; Kluivert, Semenyo e Adli; Evanilson.

❌ Desfalques: Adam Smith e Enes Ünal.
Dúvidas: Lewis Cook.

Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Sessegnon; Lukic e Berge; Wilson, Iwobi e King; Adama Traoré.

❌ Desfalques: Rodrigo Muniz e Kenny Tete.
Dúvidas: Raúl Jiménez.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Evanilson em Bournemouth x Manchester City pela Premier League
Evanilson em ação pelo Bournemouth na Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

