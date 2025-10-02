Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada
Bournemouth e Fulham terão os caminhos cruzados pela sétima rodada da Premier League. A partida será realizada nesta sexta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Bournemouth 🔴⚫
O Bournemouth vive ótimo momento na Premier League e ocupa a sexta colocação, com invencibilidade de seis jogos. A última derrota da equipe na competição foi na estreia, contra o Liverpool, por 4 a 2. Somando todas as competições, perdeu para o Brentford na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.
Fulham ⚪⚫
Por outro lado, o Fulham soma oito pontos e está na 11ª posição do Campeonato Inglês. A equipe de Marco Silva venceu duas no recorde recente na liga, mas vem de derrota para o Aston Villa, por 3 a 1, fora de casa.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Fulham
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Josh Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi e Truffert; Adams e Christie; Kluivert, Semenyo e Adli; Evanilson.
❌ Desfalques: Adam Smith e Enes Ünal.
❓ Dúvidas: Lewis Cook.
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Sessegnon; Lukic e Berge; Wilson, Iwobi e King; Adama Traoré.
❌ Desfalques: Rodrigo Muniz e Kenny Tete.
❓ Dúvidas: Raúl Jiménez.
