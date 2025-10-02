Bournemouth e Fulham terão os caminhos cruzados pela sétima rodada da Premier League. A partida será realizada nesta sexta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Bournemouth 🔴⚫

O Bournemouth vive ótimo momento na Premier League e ocupa a sexta colocação, com invencibilidade de seis jogos. A última derrota da equipe na competição foi na estreia, contra o Liverpool, por 4 a 2. Somando todas as competições, perdeu para o Brentford na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.

Fulham ⚪⚫

Por outro lado, o Fulham soma oito pontos e está na 11ª posição do Campeonato Inglês. A equipe de Marco Silva venceu duas no recorde recente na liga, mas vem de derrota para o Aston Villa, por 3 a 1, fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth 🆚 Fulham

7ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Simon Hooper

🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Josh Smith (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi e Truffert; Adams e Christie; Kluivert, Semenyo e Adli; Evanilson.

❌ Desfalques: Adam Smith e Enes Ünal.

❓ Dúvidas: Lewis Cook.

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Sessegnon; Lukic e Berge; Wilson, Iwobi e King; Adama Traoré.

❌ Desfalques: Rodrigo Muniz e Kenny Tete.

❓ Dúvidas: Raúl Jiménez.

