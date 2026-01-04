Real Madrid x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações ao jogo pela La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 18ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Real Madrid e Real Betis se enfrentam neste domingo (4), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em partida válida pela 18ª rodada de La Liga. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a vice-liderança de La Liga, com 42 pontos após 18 partidas — sete a menos que o Barcelona, que tem um jogo a menos —, obtidos em 13 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 36 gols marcados e 16 sofridos, números que garantem a melhor defesa da competição. Já o time treinado por Manuel Pellegrini faz boa campanha e aparece na quinta colocação, com sete vitórias, sete empates e três derrotas, além de 29 gols a favor e 19 contra.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Real Betis
18ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️ Arbitragem: Alejandro José Hernández
🚩 Assistente 1: José Enrique Naranjo
🚩 Assistente 2: Marcos Cerdán
🕴️ 4º árbitro: Francisco José Ortega
📺 VAR: Juan Luis Pulido
📺 AVAR: Adrián Cordero
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Rodrygo; Vinícius Júnior e Gonzalo García.
❌ Desfalques: Kylian Mbappé (lesão nos ligamentos do joelho esquerdo), Éder Militão (ruptura no bíceps femoral da perna esquerda), Dani Carvajal (artroscopia no joelho) e Trent Alexander-Arnold (lesão no quadríceps anterior da perna esquerda).
🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Sergi Gómez; Mateo Deossa, Marc Roca, Pablo Fornals e Juanmi Riquelme; Aitor Ruibal e Cucho Hernández.
❓ Dúvida: Antony (lesão muscular)
❌ Desfalques: Isco (cirurgia no tornozelo direito), Diego Llorente, Junior Firpo, Cédric Bakambu (convocado pela seleção) e Abde Ezzalzouli (convocado pela seleção).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias