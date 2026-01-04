menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Real Madrid x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações ao jogo pela La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 18ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
03:45
real madrid vs real betis la liga
imagem cameraReal Madrid x Real Betis: 18ª rodada da LaLiga 2025/26 (Foto: Arte/Lance!)
Real Madrid e Real Betis se enfrentam neste domingo (4), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em partida válida pela 18ª rodada de La Liga. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Real Madrid-escudo-onde-assistir
RMA
Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
18ª rodada
La Liga
Data e Hora
Domingo (4), às 12h15 (de Brasília)
Local
Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro
Alejandro José Hernández
Assistentes
José Enrique Naranjo, Marcos Cerdán; Francisco José Ortega (quarto árbitro)
Var
Juan Luis Pulido; Adrián Cordero (AVAR)
Onde assistir

A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a vice-liderança de La Liga, com 42 pontos após 18 partidas — sete a menos que o Barcelona, que tem um jogo a menos —, obtidos em 13 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 36 gols marcados e 16 sofridos, números que garantem a melhor defesa da competição. Já o time treinado por Manuel Pellegrini faz boa campanha e aparece na quinta colocação, com sete vitórias, sete empates e três derrotas, além de 29 gols a favor e 19 contra.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Real Betis
18ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+

🕴️ Arbitragem: Alejandro José Hernández
🚩 Assistente 1: José Enrique Naranjo
🚩 Assistente 2: Marcos Cerdán
🕴️ 4º árbitro: Francisco José Ortega
📺 VAR: Juan Luis Pulido
📺 AVAR: Adrián Cordero

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Rodrygo; Vinícius Júnior e Gonzalo García.

Desfalques: Kylian Mbappé (lesão nos ligamentos do joelho esquerdo), Éder Militão (ruptura no bíceps femoral da perna esquerda), Dani Carvajal (artroscopia no joelho) e Trent Alexander-Arnold (lesão no quadríceps anterior da perna esquerda).

Jogadores do Real Madrid participam de treino com portas abertas na Cidade Esportiva do clube, em Valdebebas, nos arredores de Madri (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Sergi Gómez; Mateo Deossa, Marc Roca, Pablo Fornals e Juanmi Riquelme; Aitor Ruibal e Cucho Hernández.

Dúvida: Antony (lesão muscular)
Desfalques: Isco (cirurgia no tornozelo direito), Diego Llorente, Junior Firpo, Cédric Bakambu (convocado pela seleção) e Abde Ezzalzouli (convocado pela seleção).

