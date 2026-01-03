PSG e Paris FC se enfrentam neste domingo (4), às 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada no Parc des Princes, em Paris (FRA), com transmissão ao vivo da CazéTV.

O Paris Saint-Germain chega ao clássico em busca da liderança da Ligue 1. Maior campeão francês, com 13 títulos, e atual tetracampeão nacional, o time de Luis Enrique ocupa a vice-liderança ao fim da 17ª rodada, atrás do Lens, após uma primeira metade de campeonato abaixo do domínio habitual.

O PSG tenta assumir a ponta da tabela diante do rival local. Para o confronto, a equipe terá cinco ausências entre lesionados e convocados para a Copa Africana de Nações: Matvey Safonov, Quentin Ndjantou, Lee Kang-In, Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye, com Zaïre-Emery sendo opção na lateral direita.

Promovido à primeira divisão nesta temporada, o Paris FC encara o duelo como um desafio histórico. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes em competições profissionais masculinas, ambas em 1978, com dois empates no retrospecto.

Para a partida, o clube da capital não contará com Samir Chergui, Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso, Moses Simon e Hamari Traoré, todos convocados para a Copa Africana de Nações, além das dúvidas em torno de Pierre-Yves Hamel e Pierre Lees-Melou, que se recuperam de lesões.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Paris FC (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Paris FC

17ª rodada — Ligue 1

📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️Arbitragem: Benoit Bastien

🚩 Assistentes: Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu e Karim Abed (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)

Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Paris FC (Técnico: Stéphane Gilli)

Nkambadio; Sangui, Mbow, Otávio, Smet; Cafaro, Camara, Marchetti, López, Ikone; Geubbels.

