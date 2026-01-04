menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/12/2025)

Veja os jogos televisionados do quarto dia do ano

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
08:00
Manchester City x Chelsea
imagem cameraJogadores do Manchester City e Chelsea disputam bola em partida válida pela Premier League 2023/24 (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quais são os jogos de hoje? Neste domingo (4), a bola rola desde as primeiras horas da manhã em uma programação extensa e diversificada. O dia reúne partidas de peso do Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol e Francês, além de duelos pela Copinha e confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, com jogos espalhados por diferentes ligas e continentes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeonato Italiano

  1. Lazio x Napoli — 8h30 — CazéTV e Disney+
  2. Fiorentina x Cremonese — 11h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  3. Hellas Verona x Torino — 14h — Disney+
  4. Inter de Milão x Bologna — 16h45 — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

  1. Leeds United x Manchester United — 9h30 — ESPN e Disney+
  2. Fulham x Liverpool — 12h — ESPN e Disney+
  3. Everton x Brentford — 12h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  4. Tottenham x Sunderland — 12h — Disney+
  5. Newcastle x Crystal Palace — 12h — Disney+
  6. Manchester City x Chelsea — 14h30 — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • Birmingham x Coventry — 9h — Xsports e Disney+
  • Norwich x Stoke City — 12h — Disney+

Campeonato Espanhol

  • Sevilla x Levante — 10h — ESPN 4 e Disney+
  • Real Madrid x Betis — 12h15 — Disney+
  • Mallorca x Girona — 14h30 — ESPN 4 e Disney+
  • Alavés x Oviedo — 14h30 — Disney+
  • Real Sociedad x Atlético de Madrid — 17h — Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão

  • Ceuta x FC Andorra — 12h15 — Disney+
  • Zaragoza x Las Palmas — 14h30 — Disney+
  • Deportivo La Coruña x Cádiz — 17h — Disney+

Campeonato Francês

  • Olympique de Marseille x Nantes — 11h — CazéTV
  • PSG x Paris FC — 16h45 — CazéTV
Jogos de hoje: jogadores do PSG comemoram a vitória sobre o Flamengo na final da Copa Intercontinental de 2025 (Foto: Karim Jaafar/AFP)
Jogos de hoje: jogadores do PSG comemoram a vitória sobre o Flamengo na final da Copa Intercontinental de 2025 (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Campeonato Saudita

  • Al Hazem x Neom — 12h05 — Canal GOAT
  • Damac x Al Hilal — 14h30 — Canal GOAT

Campeonato Português

  • Santa Clara x Porto — 15h — Disney+
  • Alverca x Famalicão — 17h30 — Disney+

Copa Africana de Nações (oitavas de final)

  • Marrocos x Tanzânia — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • África do Sul x Camarões — 16h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. Real Soccer x Independente-AP — 8h45 — Paulistão (YouTube)
  2. Taubaté x Estrela de Março — 8h45 — Paulistão (YouTube)
  3. São Paulo x Maruinense — 11h — Record e Xsports (TV e YouTube)
  4. Botafogo x Águia de Marabá — 11h — Record e Xsports (YouTube)
  5. Ibrachina x Ferroviário — 11h — Paulistão (YouTube)
  6. Nacional-SP x CSE — 12h45 — Paulistão (YouTube)
  7. Cosmopolitano x São Luís — 13h — Paulistão (YouTube)
  8. Comercial de Tietê x Canaã — 13h — Paulistão (YouTube)
  9. Paulínia x Operário-PR — 13h — Paulistão (YouTube)
  10. Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM — 13h — Paulistão (YouTube)
  11. Fortaleza x Centro Olímpico — 13h — Xsports (TV e YouTube)
  12. Itaquaquecetuba x Juventude Samas — 13h — Paulistão (YouTube)
  13. Referência x Ivinhema — 13h — Paulistão (YouTube)
  14. Bangu x Santo André — 13h15 — Paulistão (YouTube)
  15. Ferroviária x Quixadá — 14h — Paulistão (YouTube)
  16. Internacional x Portuguesa Santista — 15h — Xsports (TV e YouTube)
  17. Figueirense x RB Bragantino — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  18. Criciúma x XV de Piracicaba — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  19. Vila Nova x Portuguesa — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  20. Juventude x São José-SP — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  21. União Mogi x Confiança-PB — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  22. Real Sport Club x Ituano — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  23. Náutico x Grêmio Novorizontino — 15h15 — Ulisses TV
  24. Cuiabá x América-RJ — 16h15 — Paulistão (YouTube)
  25. Grêmio São-Carlense x União Cacoalense — 17h15 — Paulistão (YouTube)
  26. Audax x QFC — 19h15 — Paulistão (YouTube)
  27. Santos x Real Brasília — 19h30 — CazéTV
  28. Atlético-MG x União Rondonópolis — 21h30 — CazéTV

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias