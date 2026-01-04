Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/12/2025)
Veja os jogos televisionados do quarto dia do ano
- Matéria
- Mais Notícias
Quais são os jogos de hoje? Neste domingo (4), a bola rola desde as primeiras horas da manhã em uma programação extensa e diversificada. O dia reúne partidas de peso do Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol e Francês, além de duelos pela Copinha e confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, com jogos espalhados por diferentes ligas e continentes.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Futebol em ciclo: qual foi a tendência tática da Premier League em 2025?
Futebol Internacional31/12/2025
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 do Manchester City, um ano para ser esquecido
Futebol Internacional29/12/2025
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 do PSG, o melhor ano da história do clube
Futebol Internacional29/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Campeonato Italiano
- Lazio x Napoli — 8h30 — CazéTV e Disney+
- Fiorentina x Cremonese — 11h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- Hellas Verona x Torino — 14h — Disney+
- Inter de Milão x Bologna — 16h45 — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
- Leeds United x Manchester United — 9h30 — ESPN e Disney+
- Fulham x Liverpool — 12h — ESPN e Disney+
- Everton x Brentford — 12h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- Tottenham x Sunderland — 12h — Disney+
- Newcastle x Crystal Palace — 12h — Disney+
- Manchester City x Chelsea — 14h30 — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- Birmingham x Coventry — 9h — Xsports e Disney+
- Norwich x Stoke City — 12h — Disney+
Campeonato Espanhol
- Sevilla x Levante — 10h — ESPN 4 e Disney+
- Real Madrid x Betis — 12h15 — Disney+
- Mallorca x Girona — 14h30 — ESPN 4 e Disney+
- Alavés x Oviedo — 14h30 — Disney+
- Real Sociedad x Atlético de Madrid — 17h — Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol – Segunda Divisão
- Ceuta x FC Andorra — 12h15 — Disney+
- Zaragoza x Las Palmas — 14h30 — Disney+
- Deportivo La Coruña x Cádiz — 17h — Disney+
Campeonato Francês
- Olympique de Marseille x Nantes — 11h — CazéTV
- PSG x Paris FC — 16h45 — CazéTV
Campeonato Saudita
- Al Hazem x Neom — 12h05 — Canal GOAT
- Damac x Al Hilal — 14h30 — Canal GOAT
Campeonato Português
- Santa Clara x Porto — 15h — Disney+
- Alverca x Famalicão — 17h30 — Disney+
Copa Africana de Nações (oitavas de final)
- Marrocos x Tanzânia — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- África do Sul x Camarões — 16h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- Real Soccer x Independente-AP — 8h45 — Paulistão (YouTube)
- Taubaté x Estrela de Março — 8h45 — Paulistão (YouTube)
- São Paulo x Maruinense — 11h — Record e Xsports (TV e YouTube)
- Botafogo x Águia de Marabá — 11h — Record e Xsports (YouTube)
- Ibrachina x Ferroviário — 11h — Paulistão (YouTube)
- Nacional-SP x CSE — 12h45 — Paulistão (YouTube)
- Cosmopolitano x São Luís — 13h — Paulistão (YouTube)
- Comercial de Tietê x Canaã — 13h — Paulistão (YouTube)
- Paulínia x Operário-PR — 13h — Paulistão (YouTube)
- Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM — 13h — Paulistão (YouTube)
- Fortaleza x Centro Olímpico — 13h — Xsports (TV e YouTube)
- Itaquaquecetuba x Juventude Samas — 13h — Paulistão (YouTube)
- Referência x Ivinhema — 13h — Paulistão (YouTube)
- Bangu x Santo André — 13h15 — Paulistão (YouTube)
- Ferroviária x Quixadá — 14h — Paulistão (YouTube)
- Internacional x Portuguesa Santista — 15h — Xsports (TV e YouTube)
- Figueirense x RB Bragantino — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Criciúma x XV de Piracicaba — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Vila Nova x Portuguesa — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Juventude x São José-SP — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- União Mogi x Confiança-PB — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Real Sport Club x Ituano — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Náutico x Grêmio Novorizontino — 15h15 — Ulisses TV
- Cuiabá x América-RJ — 16h15 — Paulistão (YouTube)
- Grêmio São-Carlense x União Cacoalense — 17h15 — Paulistão (YouTube)
- Audax x QFC — 19h15 — Paulistão (YouTube)
- Santos x Real Brasília — 19h30 — CazéTV
- Atlético-MG x União Rondonópolis — 21h30 — CazéTV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias