Nesta quarta-feira (14), o Real Madrid recebe o Mallorca pela 36ª rodada de La Liga. A partida acontece no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e tem o início previsto para às 16h30 (de Brasília). A transmissão ao vivo do confronto será exclusivo do Disney+ (streaming).

O Real Madrid entra em campo pressionado: precisa da vitória para manter chances matemáticas de conquistar o título espanhol. Com 75 pontos, sete a menos que o líder Barcelona, os merengues não podem mais vacilar. A partida também marca o início da despedida de Carlo Ancelotti, que deixa o clube ao final da temporada para assumir a Seleção Brasileira. O treinador terá desfalques importantes, como Vinícius Júnior e possivelmente Rodrygo, e deve apostar em improvisações, incluindo o jovem Jacobo Ramón na zaga.

Do outro lado, o Mallorca vive uma fase segura e sonha com vaga em competição europeia. Com 47 pontos e ocupando a oitava posição, a equipe comandada por Javier Aguirre quer somar pontos para buscar um lugar na próxima Conference League.

Confira as informações do jogo entre Real Madrid e Mallorca pela La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X MALLORCA

36ª RODADA – LA LIGA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Jacobo Ramón e Fran García; Valverde, Modric, Arda Güler e Bellingham; Brahim Díaz e Mbappé

MALLORCA: Greif; Mojica, Maffeo, Valjent e Raíllo; Samú Costa, Mascarell, Darder, Asano e Dani Rodríguez; Muriqi