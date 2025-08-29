menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Real Madrid x Mallorca: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo de La Liga

Equipes se enfrentam pela 3ª rodada

Real Madrid x Mallorca pela La Liga
imagem cameraReal Madrid x Mallorca pela La Liga (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
12:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Madrid e Mallorca se enfrentam neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 3ª rodada da La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid chega embalado pelo excelente início de temporada. Com duas vitórias em dois jogos, os merengues somam 6 pontos e dividem a liderança do Campeonato Espanhol. Kylian Mbappé é o principal destaque, com três gols marcados, enquanto Vinícius Júnior contribuiu com gol e assistência na última rodada. Sob o comando de Xabi Alonso, o Real busca manter o aproveitamento perfeito antes da pausa para a Data FIFA.

continua após a publicidade

Ficha Técnica

RMA
MAL
3ª Rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
Local
Santiago Bernabéu, Madri (ESP)
Árbitro
Onde assistir

O Mallorca encara o confronto como grande azarão. Com apenas um ponto somado em duas rodadas, o time de Jagoba Arrasate ocupa a 16ª posição na tabela. A equipe estreia fora da zona de rebaixamento e aposta no retorno de Muriqi e Morlanes, suspensos na última rodada, para fortalecer o ataque.

Tudo sobre Real Madrid x Mallorca (onde assistir, horário, escalações e local):

Real Madrid x Mallorca
3ª rodada — LaLiga 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinícius Jr, Mastantuono e Mbappé.

Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Kumbulla, Raíllo e Valjent; Morey, Darder, Lato, Mojica e Torre; Muriqi e Asano.

Real Madrid x Mallorca pela La Liga
Real Madrid x Mallorca pela La Liga (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias