Real Madrid x Levante: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo por La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 20ª rodada
Real Madrid e Levante se enfrentam neste sábado (17), às 10h (de Brasília), pela 20ª rodada de La Liga. A partida será realizada em Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Real Madrid, comandado por Álvaro Arbeloa, entra em campo buscando somar três pontos e seguir na disputa pela liderança de La Liga. A equipe ocupa a segunda colocação, com 45 pontos, resultado de 14 vitórias, três empates e duas derrotas, e vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Atuando em casa, o time tenta manter o bom momento para seguir na parte de cima da tabela e consolidar sua campanha na competição.
O Levante vive cenário oposto na temporada. Sob o comando de Luís Castro, o time aparece na 19ª colocação, com 14 pontos, após três vitórias, cinco empates e dez derrotas. O retrospecto recente aponta instabilidade, com dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, e o confronto fora de casa representa um desafio importante na tentativa de reação para deixar a zona de rebaixamento.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Levante (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Levante
20ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Miguel Sesma
🚩 Assistentes: Ion Rodríguez, Mario Martín-Consuegra e Juan Antonio Campos (quarto árbitro)
📺 VAR: Javier Iglesias (VAR1) e Francisco José Hernández (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba (Huijsen) e Fran García; Arda Güler, Ceballos e Bellingham; Vinícius Júnior, Mastantuono e Gonzalo García.
Levante (Técnico: Luís Castro)
Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno e Diego Pampín; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Pablo Martínez e Iker Losada; Etta Eyong e Iván Romero.
