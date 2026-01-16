menu hamburguer
Futebol Internacional

Manchester City acerta com zagueiro destaque da Premier League

Clube de Guardiola pagará cerca de R$ 145 milhões por Marc Guéhi, capitão do Crystal Palace


Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
14:18
Jogadores do Manchester City comemrando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
imagem cameraJogadores do Manchester City comemorando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
O Manchester City acertou a contratação de Marc Guéhi, capitão do Crystal Palace, em um negócio fechado nesta sexta-feira (16), por 20 milhões de libras (cerca de R$ 145 milhões). A chegada do defensor de 25 anos é vista como uma resposta urgente à crise de lesões que afastou nomes como Josko Gvardiol e Ruben Dias do elenco de Pep Guardiola. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

A rapidez do negócio deve-se ao fato de o contrato de Guéhi com o Crystal Palace terminar em junho deste ano. Para não perder o atleta de graça ao fim da temporada, o Palace optou por aceitar a oferta dos Citizens, que superaram a concorrência direta de rivais como Liverpool, Arsenal e o interesse do Real Madrid.

O plano de Pep Guardiola para a defesa

A chegada de Marc Guéhi é uma resposta direta à crise de lesões que atingiu o setor defensivo do Manchester City no início deste ano, com as baixas recentes de nomes como Josko Gvardiol e Ruben Dias. O técnico Pep Guardiola vê no defensor de 25 anos o perfil ideal para seu sistema: um zagueiro com excelente saída de bola, precisão de passes de 92% e experiência consolidada na Premier League e na Seleção Inglesa.

A contratação também sinaliza uma reformulação mais ampla no elenco. Com a entrada de Guéhi, jogadores como Nathan Aké e John Stones podem perder espaço e até deixar o clube, enquanto Bernardo Silva já teve sua iminente saída confirmada pelo próprio treinador.

Com gol de Haaland, Manchester City venceu o Villarreal por 2 a 0, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Com gol de Haaland, Manchester City venceu o Villarreal por 2 a 0, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Detalhes contratuais e próximos passos

O zagueiro já aceitou os termos pessoais e deve receber um salário anual próximo de 18 milhões de euros. O técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, confirmou que o jogador não participará da partida deste sábado contra o Sunderland, pois o negócio está em suas "etapas finais". Guéhi é esperado em Manchester na próxima semana para realizar os exames médicos e assinar o contrato oficial, com a expectativa de que o anúncio ocorra nas próximas 48 horas.

Jogador da Premier League, Marc Guéhi escapa de punição após escrever 'Eu amo Jesus' em braçadeira com cores do arco-íris (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Jogador da Premier League, Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)



