Real Madrid x Girona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo da 31ª rodada do Campeonato Espanhol
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Real Madrid e Girona se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela abertura da rodada de LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
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Ficha do jogo
O Real Madrid chega bastante pressionado para o confronto. Sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa, a equipe merengue busca recuperação imediata após duas derrotas seguidas — um tropeço diante do Mallorca, que aumentou a distância para o líder Barcelona para sete pontos, e um revés em casa para o Bayern de Munique pela Champions League. Nomes de peso como Vini Jr. e Mbappé devem ser titulares para tentar espantar a má fase no Bernabéu.
O Girona, por sua vez, vive um momento mais estável na temporada. Ocupando a 12ª posição com 37 pontos, o time treinado por Míchel vem embalado após uma vitória sobre o Villarreal. Embora esteja longe da briga contra o rebaixamento, a equipe catalã tenta quebrar um jejum incômodo de cinco partidas sem vencer atuando como visitante, mas terá que lidar com o departamento médico lotado para este desafio.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Girona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Girona
32ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Bernabéu, em Madri (ESP).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🕴️ Arbitragem: Alberola Rojas (ESP).
📺 VAR: Trujillo Suárez (ESP).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Andriy Lunin; Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen e Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vini Jr. e Kylian Mbappé.
🔴⚪ Girona (Técnico: Míchel)
Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Daley Blind e Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu e Axel Witsel; Viktor Tsygankov, Iván Martín e Azzedine Ounahi; Abel Ruiz.
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