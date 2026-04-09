Real Madrid e Girona se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela abertura da rodada de LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

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Ficha do jogo RMA GIR 31ª rodada La Liga Data e Hora sexta-feira, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília) Local Bernabéu, em Madri (ESP) Árbitro Alberola Rojas (ESP) Assistentes Domínguez Cervantes (ESP) e Munuera Montero (ESP) Var Trujillo Suárez (ESP) Onde assistir

O Real Madrid chega bastante pressionado para o confronto. Sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa, a equipe merengue busca recuperação imediata após duas derrotas seguidas — um tropeço diante do Mallorca, que aumentou a distância para o líder Barcelona para sete pontos, e um revés em casa para o Bayern de Munique pela Champions League. Nomes de peso como Vini Jr. e Mbappé devem ser titulares para tentar espantar a má fase no Bernabéu.

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O Girona, por sua vez, vive um momento mais estável na temporada. Ocupando a 12ª posição com 37 pontos, o time treinado por Míchel vem embalado após uma vitória sobre o Villarreal. Embora esteja longe da briga contra o rebaixamento, a equipe catalã tenta quebrar um jejum incômodo de cinco partidas sem vencer atuando como visitante, mas terá que lidar com o departamento médico lotado para este desafio.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Girona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Girona

32ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Bernabéu, em Madri (ESP).

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

🕴️ Arbitragem: Alberola Rojas (ESP).

📺 VAR: Trujillo Suárez (ESP).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen e Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vini Jr. e Kylian Mbappé.

🔴⚪ Girona (Técnico: Míchel)

Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Daley Blind e Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu e Axel Witsel; Viktor Tsygankov, Iván Martín e Azzedine Ounahi; Abel Ruiz.

Real Madrid x Girona (Foto: Arte/Lance!)

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