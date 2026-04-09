Jogo de Thiago Silva no Porto pela Europa League ganha destaque: 'Fato'

O Porto empatou com o Nottingham Forest em 1 a 1, nesta quinta-feira (9), no Estádio do Dragão, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League. Durante os 90 minutos da partida, o zagueiro Thiago Silva foi um dos destaques da equipe portuguesa.

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O brasileiro atuou durante todo o confronto e mostrou que ainda é um dos melhores jogadores da posição. Aos 41 anos, Thiago Silva foi pilar importante na defesa da equipe portuguesa na partida contra a inglesa.

A atuação do zagueiro ganhou destaque entre os torcedores que acompanharam o confronto. Europeus e brasileiros elogiaram o desempenho do atleta. Veja abaixo:

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Tradução: "O fato de Danilo já estar garantido na Copa do Mundo enquanto Thiago Silva nem sequer está sendo considerado é simplesmente absurdo".

Tradução: "Thiago Silva é sólido como uma pedra no Porto".

Tradução: "Thiago Silva ainda seria o melhor zagueiro do Chelsea".

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Porto x Nottingham Forest

A partida começou com o Porto melhor e, logo aos 11 minutos, com grande jogada de Pablo Rosario, Gabri Veiga cruzou rasteiro e encontrou o ex-São Paulo William Gomes na segunda trave, que apenas completou para o gol e abriu o placar. Porém, logo depois, Martim Fernandes recuou a bola mal para Diogo Costa e marcou gol contra bizarro para empatar o jogo ao Forest.

Na segunda etapa, o Nottingham Forest chegou a virar o placar, com Igor Jesus. Mas, após revisão do VAR, o gol foi anulado. Nos minutos finais, o Porto ficou perto do gol, mas parou em Ortega, que fez grandes defesas para manter o empate.

Com o empate das equipes no Estádio do Dragão, nesta quinta-feira (9), as emoções ficaram para o jogo da volta. Porto e Nottingham Forest voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (16), às 16h (de Brasília), no City Ground.