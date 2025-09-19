Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo de La Liga
Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 5ª rodada da LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).
O Real Madrid chega embalado. Líder da competição com 12 pontos, os comandados de Xabi Alonso têm 100% de aproveitamento em LaLiga e vêm de vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, mesmo com um jogador a menos. No meio de semana, os Blancos também estrearam na Champions League com triunfo de virada diante do Olympique de Marseille.
Ficha do jogo
Já o Espanyol ocupa a terceira posição com 10 pontos e também segue invicto no Espanhol. O time catalão venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada, mas terá o desfalque do atacante Pere Milla, suspenso.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Espanyol
5ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carreras, Asencio, Militão e Carvajal; Tchouaméni e Ceballos; Vinícius Júnior, Valverde e Brahim Díaz; Mbappé.
Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dmitrović; Romero, Cabrera, Calero e El Hilali; Puado, Lozano, Urko e Dolan; Jofre e Roberto Fernández.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
