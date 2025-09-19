menu hamburguer
Onde Assistir

Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações sobre o duelo

Real Madrid x Espanyol em duelo de La Liga (Arte: Lance!)
imagem cameraReal Madrid x Espanyol em duelo de La Liga (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 5ª rodada da LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid chega embalado. Líder da competição com 12 pontos, os comandados de Xabi Alonso têm 100% de aproveitamento em LaLiga e vêm de vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, mesmo com um jogador a menos. No meio de semana, os Blancos também estrearam na Champions League com triunfo de virada diante do Olympique de Marseille.

Já o Espanyol ocupa a terceira posição com 10 pontos e também segue invicto no Espanhol. O time catalão venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada, mas terá o desfalque do atacante Pere Milla, suspenso.

Tudo sobre o jogo entre Brighton e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Espanyol
5ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carreras, Asencio, Militão e Carvajal; Tchouaméni e Ceballos; Vinícius Júnior, Valverde e Brahim Díaz; Mbappé.

Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dmitrović; Romero, Cabrera, Calero e El Hilali; Puado, Lozano, Urko e Dolan; Jofre e Roberto Fernández.

