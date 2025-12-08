Monaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo de Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga
Monaco e Galatasaray se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco (FRA), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
O Monaco joga pressionado e precisa vencer para manter-se na zona de repescagem. Os franceses somam 6 pontos, ocupam a 24ª colocação geral e tratam o duelo como decisivo, já que apenas os 24 primeiros avançam no torneio — e o clube está exatamente na última vaga possível. Jogando em casa, o time tenta transformar empates em vitórias para evitar risco de eliminação direta.
O Galatasaray, por outro lado, chega em situação mais confortável. O clube turco aparece em 14º lugar com 9 pontos (3 vitórias e 2 derrotas) e pode até sonhar com classificação direta às oitavas caso some mais três pontos no Principado. O técnico Okan Buruk sabe que um triunfo fora de casa pode levar sua equipe para a parte alta da tabela e dar vantagem no chaveamento.
Tudo sobre Monaco x Galatasaray (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Monaco 🆚 Galatasaray
6ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Louis II, em Mônaco (FRA)
👁️ Onde assistir: Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
📺 VAR: Bram Van Driessche (HOL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Monaco (Técnico: Adi Hütter)
Köhn; Vanderson, Kehrer, Teze e Caio Henrique; Akliouche, Camara e Golovin; Balogun, Biereth e Fati.
🟡🔴 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Muslera; Boey, Sánchez, Bardakcı e Elmalı; Torreira e Gündoğan; Sané, Sara e Sallai; Icardi.
