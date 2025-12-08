menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Monaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo de Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
17:37
Monaco x Galatasaray pela Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraMonaco x Galatasaray pela Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Monaco e Galatasaray se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco (FRA), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Monaco joga pressionado e precisa vencer para manter-se na zona de repescagem. Os franceses somam 6 pontos, ocupam a 24ª colocação geral e tratam o duelo como decisivo, já que apenas os 24 primeiros avançam no torneio — e o clube está exatamente na última vaga possível. Jogando em casa, o time tenta transformar empates em vitórias para evitar risco de eliminação direta.

Ficha do jogo

MON
Escudo Galatasaray
GAL
6ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Louis II, em Mônaco (FRA)
Árbitro
Danny Makkelie (HOL)
Assistentes
Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
Var
Bram Van Driessche (HOL)
Onde assistir

O Galatasaray, por outro lado, chega em situação mais confortável. O clube turco aparece em 14º lugar com 9 pontos (3 vitórias e 2 derrotas) e pode até sonhar com classificação direta às oitavas caso some mais três pontos no Principado. O técnico Okan Buruk sabe que um triunfo fora de casa pode levar sua equipe para a parte alta da tabela e dar vantagem no chaveamento.

Tudo sobre Monaco x Galatasaray (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco 🆚 Galatasaray
6ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Louis II, em Mônaco (FRA)
👁️ Onde assistir: Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
📺 VAR: Bram Van Driessche (HOL)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Monaco (Técnico: Adi Hütter)
Köhn; Vanderson, Kehrer, Teze e Caio Henrique; Akliouche, Camara e Golovin; Balogun, Biereth e Fati.

🟡🔴 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Muslera; Boey, Sánchez, Bardakcı e Elmalı; Torreira e Gündoğan; Sané, Sara e Sallai; Icardi.

