Al-Hazem x Al-Nassr: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Saudita
Al-Hazem e Al-Nassr se enfrentam neste sábado (25), em jogo válido pelo Campeonato Saudita. A bola rola às 15h (de Brasília), no Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass (SA), e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT.
Ficha do jogo
O Al-Nassr, líder isolado com 100% de aproveitamento, conta com a volta de seu astro, que foi poupado no meio de semana justamente para estar em plenas condições para esta partida. A expectativa é que CR7 ajude a equipe a manter a campanha perfeita contra o Al-Hazem, que luta na parte de baixo da tabela, ocupando a 13ª posição com apenas uma vitória, e tentará uma zebra improvável para se reabilitar na competição.
Tudo sobre o jogo entre Al-Hazem e Al-Nassr pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Hazem x Al-Nassr
Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Hazem (Técnico: Jalel Kadri):
Zaid; Al Harbi, Al Dakheel, Tanker, Al Nakhli; Carvalho, Rosier, Al Sayyali; Aldhuwayhi, Al Somah, Al Shamrani
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus):
Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Ayman Yahya; Kingsley Coman, Mario Brozovic, Abdullah Alkhaibari e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo
