menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Al-Hazem x Al-Nassr: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Saudita

Avatar
Lance!
Ar Rass (SA)
Dia 24/10/2025
11:17
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Al-Hazem e Al-Nassr se enfrentam neste sábado (25), em jogo válido pelo Campeonato Saudita. A bola rola às 15h (de Brasília), no Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass (SA), e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

HAZ
NAS
6ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
Sábado, 25 de outubro, às 15h (de Brasília)
Local
Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass (SA)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
Não definido

O Al-Nassr, líder isolado com 100% de aproveitamento, conta com a volta de seu astro, que foi poupado no meio de semana justamente para estar em plenas condições para esta partida. A expectativa é que CR7 ajude a equipe a manter a campanha perfeita contra o Al-Hazem, que luta na parte de baixo da tabela, ocupando a 13ª posição com apenas uma vitória, e tentará uma zebra improvável para se reabilitar na competição.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Al-Hazem e Al-Nassr pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Hazem x Al-Nassr
Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Hazem (Técnico: Jalel Kadri):
Zaid; Al Harbi, Al Dakheel, Tanker, Al Nakhli; Carvalho, Rosier, Al Sayyali; Aldhuwayhi, Al Somah, Al Shamrani

continua após a publicidade

Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus):
Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Ayman Yahya; Kingsley Coman, Mario Brozovic, Abdullah Alkhaibari e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo

➡️Atitude de Cristiano Ronaldo impressiona reforço do Al-Nassr

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo contra o Al-Hazem (Foto: Reprodução/X/@AlNassrFC_EN)
O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo contra o Al-Hazem (Foto: Reprodução/X/@AlNassrFC_EN)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias