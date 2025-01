Arsenal x Manchester United: horário, escalações e onde assistir

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (12), às 12h (de Brasília), no Arsenal Emirates Stadium Tours, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra e terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Este confronto não apenas decide quem avança para a próxima fase da competição, mas também coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol inglês. O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, iniciou o ano com uma vitória sobre o Brentford, mas enfrentou desafios em partidas subsequentes, incluindo uma derrota para o Newcastle. O Manchester United, sob a liderança de Ruben Amorim, empatou recentemente com o Liverpool, apesar de uma série de jogos sem vitórias.

O histórico entre as equipes é equilibrado, com o Manchester United tendo 99 vitórias contra 89 do Arsenal. No último encontro, o Arsenal venceu por 2 a 0. O estádio, com capacidade para mais de 60 mil espectadores, promete um ambiente vibrante para este duelo.

Confira as informações do jogo entre Arsenal e Manchester United

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Manchester United

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Arsenal Emirates Stadium Tours, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (straming)

Ambos os times têm desfalques importantes devido a lesões. O Arsenal não contará com Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Ben White e Takehiro Tomiyasu. O Manchester United terá as ausências de Marcus Rashford, Mason Mount, Victor Lindelof e Luke Shaw. As escalações prováveis indicam um Arsenal buscando tirar proveito do mando de campo, enquanto o Manchester United tentará superar as adversidades para avançar na competição.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund.