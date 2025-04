RB Bragantino x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo RBB CRU BRASILEIRÃO 5ª RODADA Data e Hora domingo, 20 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP Árbitro Onde assistir

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 2030h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganã Paulista, em São Paulo. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view).

As duas equipes fazem um bom início de campeonato até aqui, com os mesmos sete pontos em quatro rodadas disputadas. Enquanto o time mineiro é o quinto colocado, o paulista aparece logo atrás, em sexto lugar. Portanto, uma vitória pode colocar um deles no G4 nesta rodada, dependendo, é claro, de outros resultados do final de semana.

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira todas as informações do jogo entre RB Bragantino e Cruzeiro (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO X CRUZEIRO

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP;

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra): Cleiton; Andres Hurtado (Agustin Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes (Eric Ramies), Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera, Eduardo Sasha.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim): Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gabigol), Matheus Pereira; Wanderson (Dudu), Kaio Jorge.