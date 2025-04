América-MG x Goiás: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo AME GOI Série B 4ª RODADA Data e Hora domingo, 20 de abril de 2025, às 20h (de Brasília) Local Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais Árbitro Onde assistir

América-MG e Goiás se enfrentam neste domingo (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O confronto é válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão do ESPN e Disney+ (streaming).

As duas equipes fazem um bom início de campeonato até aqui, com diferença de apenas um ponto entre elas. Enquanto o time goiano é o terceiro colocado com sete pontos, o mineiro aparece em sexto lugar, com seis. Portanto, uma vitória pode colocar um deles no G4 ou garantir a liderança da competição ao outro.

Foto: Gilson Lobo/AGIF

Confira todas as informações do jogo entre América-MG e Goiás (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X GOIÁS

4ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista): Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias, Barros e Miguelito; Fabinho, Willian e Figueiredo.

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini): Tadeu; Willian Lepo (Diego Caito), Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Ravael Gava; Jajá, Arthur Caíke (Anselmo Ramon) e Zé Hugo.