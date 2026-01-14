RB Bragantino x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), a partir das 19h30 (de Brasília)
Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo terá transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir.
As duas equipes estrearam com vitória no Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena, o Timão bateu a Ponte Preta por 3 a 0. Em Bragança Paulista, o Corinthians deve ter o retorno de Yuri Alberto, que retornou da Europa após resolver problemas burocráticos e está liberado. Gabriel Paulista, reforço da equipe, foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer seu primeiro jogo pelo clube alvinegro.
O Red Bull Bragantino venceu o Noroeste por 1 a 0, em Bauru, na primeira rodada da competição estadual. Vagner Mancini terá força máxima para a partida contra o Corinthians. A equipe busca a segunda vitória consecutiva no Paulistão.
✅Ficha técnica
RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS
2ª rodada do Campeonato Paulista - Primeira fase
📅 Data e horário: quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming);
🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza;
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima;
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto
⚽ Prováveis escalações
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andres Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André (Raniele), Carrillo e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão (Yuri Alberto)
