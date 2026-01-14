menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians muda postura no mercado e avança para cumprir promessa a Dorival

Timão está perto de anunciar quatro reforços para 2026

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
15:23
Marcelo Paz
imagem camera(Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

O Corinthians encaminhou a contratação de Kaio César e está perto de fechar o quarto reforço para a temporada. Desde que derrubou o transfer ban da Fifa, na última sexta-feira (9), o Timão anunciou a chegada do zagueiro Gabriel Paulista e acertou com o lateral-direito Pedro Milans, ex-Peñarol, além do meia Matheus Pereira, que defendeu o Fortaleza na última rodada.

Corinthians: Dorival deve rodar elenco em meio à maratona de jogos em janeiro

As movimentações no mercado têm sido conduzidas por Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians. A diretoria adota a postura de buscar atletas livres de custo, sem contrato ou por empréstimo, para evitar "loucuras financeiras".

As negociações foram conduzidas de forma rápida. Na maioria dos casos, no mesmo dia em que o interesse do Corinthians foi noticiado, houve a confirmação do acerto. Acostumada a longas "novelas" nas últimas temporadas, a Fiel passa a se adaptar a essa nova realidade.

Marcelo Paz chegou ao Corinthians após a saída de Fabinho Soldado e iniciou sua trajetória no Timão no dia 27 de dezembro. Renan Bloise, gerente de futebol, também tem papel fundamental na atuação do clube no mercado.

Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, durante treino no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Promessa a Dorival Júnior

Quando chegou ao Timão, em abril do ano passado, o treinador pediu a contratação de pelo menos quatro reforços. A comissão técnica entendia que o elenco era enxuto e recebeu da diretoria a promessa de que isso ocorreria. No entanto, desde então, apenas o atacante Vitinho foi contratado.

Com a chegada de Gabriel Paulista e as iminentes contratações de Matheus Pereira, Kaio César e Pedro Milans, o Corinthians se aproxima da promessa feita a Dorival Júnior em abril de 2025.

  Matéria
