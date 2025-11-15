Um 90.00 é considerado uma nota alta no skate park, mas essa foi praticamente a nota mínima da semifinal do park masculino do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Dos 12 skatistas, só quatro tiraram menos que 90. Os destaques ficaram com os atletas brasileiros, que são quatro dos seis finalistas. Nomes como Pedro Barros, Gui Khury e Augusto Akio brilharam na noite da Praça Do Ó.

A noite foi encerrada com uma pancada de notas altas. Na última bateria, Gui Khury fez 90.00, mas foi superado na sequência com os 90.58 de Yuro Nagahara e 92.33 de Issei Sakurai, a nota mais alta do dia. Após cair na segunda volta, o brasileiro só tinha mais uma oportunidade de passar Nagahara. Concentrado e arrancando gritos da torcida, o brasileiro de 16 anos se superou e fez um 91.00, 42 décimos acima de Nagahara.

— Eu tô muito feliz. Estava muito nervoso na hora. Que bom que deu tudo certo. A última manobra que eu acertei, eu não havia feito nos treinos. Foi uma surpresa para mim e me deu um alívio gigante. Hoje é descansar, comer e dormir. Amanhã é treinar e arrumar alguma coisa para a final — disse Gui Khury aos jornalistas após conquistar a vaga na final.

Na primeira bateria, Augusto Akio marcou 91.21 logo na primeira volta, elevando o sarrafo dos demais oponentes, todos estrangeiros. A segunda bateria, formada por três brasileiros, também seguiu o sarrafo alto. Na volta inicial, Luigi Cini fez 90.00 e só foi superado nas últimas voltas, com o 91.65 de Pedro Barros. Os dois se garantiram na final.

O resultado colocou Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini e Gui Khury na final. Eles disputam o título do STU Pro Tour de 2025 com Tate Carew e Issei Sakurai. Os seis prometem fechar o domingo com grandes notas.

Resultados - Park masculino - STU Pro Tour do Rio

Bateria 1

1º - Augusto Akio - 91.21 (finalista) 2º - Tate Carew - 90.15 (finalista) 3º - Hampus Winberg - 89.06 (eliminado) 4º - Collin Graham - 83.90 (eliminado)

Bateria 2

1º - Pedro Barros - 91.65 (finalista)

2º - Luigi Cini - 90.00 (finalista)

3º - Pedro Carvalho - 89.25 (eliminado)

4º - Ivan Federico - 82.65 (eliminado)

Bateria 3