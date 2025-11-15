Rayssa Leal faz volta perfeita, garante maior nota e vai à final do STU Pro Tour do Rio
Brasil vai em peso à final do street feminino
A skatista Rayssa Leal conquistou a maior nota da semifinal do STU Pro Tour do Rio de Janeiro, com um 76.06. A brasileira garantiu a vaga na final, que conta com seis atletas, incluindo quatro brasileiras. A principal oponente de Rayssa é Chloe Covell, que fez 67.82. É a primeira vez que uma brasileira marca a maior nota do dia no STU Pro Tour do Rio.
Rayssa Leal fez a primeira volta da segunda bateria perfeitamente. A atleta não teve erros consideráveis e conquistou o 76.06. Na segunda volta, a atleta caiu no final e marcou 40.27. Na última, caiu logo no início e fez 34.94. Além dela, estão na final as brasileiras Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lucia também disputam o título.
Chloe Covell, que foi vice de Rayssa no ano passado, conquistou 67.82 na primeira volta da última bateria. Na segunda, fez 46.70. Já na saideira, aumentou para 63.35. Ela também estará na final deste domingo (16).
A final do street femino está marcada para as 11h30 (de Brasília) de domingo e tem transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no YouTube) e Globo (TV aberta). Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.
Resultados - Street feminino - STU Pro Tour do Rio
Bateria 1
- 1º - Gabriela Mazetto - 58.60 (finalista)
- 2º - Isabelly Avila - 48.69 (finalista)
- 3º - Pamela Rosa - 46.90 (eliminada)
- 4º - Kayna Abel - 26.40 (eliminada)
Bateria 2
- 1º - Rayssa Leal - 76.06 (finalista)
- 2º - Keet Oldenbeuving - 55.76 (finalista)
- 3º - Kylie Frank - 44.21 (eliminada)
- 4º - Atali Mendes - 33.36 (eliminada)
Bateria 3
- 1º - Chloe Covell - 67.82 (finalista)
- 2º - Maria Lucia - 54.09 (finalista)
- 3º - Daniela Terol - 52.92 (eliminada)
- 4º - Vitoria Mendonca - 13.51 (eliminada)
