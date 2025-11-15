A skatista Rayssa Leal conquistou a maior nota da semifinal do STU Pro Tour do Rio de Janeiro, com um 76.06. A brasileira garantiu a vaga na final, que conta com seis atletas, incluindo quatro brasileiras. A principal oponente de Rayssa é Chloe Covell, que fez 67.82. É a primeira vez que uma brasileira marca a maior nota do dia no STU Pro Tour do Rio.

continua após a publicidade

➡️ Giovanni Vianna e mais três brasileiros garantem final no STU Pro Tour do Rio

Rayssa Leal fez a primeira volta da segunda bateria perfeitamente. A atleta não teve erros consideráveis e conquistou o 76.06. Na segunda volta, a atleta caiu no final e marcou 40.27. Na última, caiu logo no início e fez 34.94. Além dela, estão na final as brasileiras Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lucia também disputam o título.

Rayssa Leal na semifinal do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Chloe Covell, que foi vice de Rayssa no ano passado, conquistou 67.82 na primeira volta da última bateria. Na segunda, fez 46.70. Já na saideira, aumentou para 63.35. Ela também estará na final deste domingo (16).

continua após a publicidade

A final do street femino está marcada para as 11h30 (de Brasília) de domingo e tem transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no YouTube) e Globo (TV aberta). Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Resultados - Street feminino - STU Pro Tour do Rio

Bateria 1

1º - Gabriela Mazetto - 58.60 (finalista)

2º - Isabelly Avila - 48.69 (finalista)

3º - Pamela Rosa - 46.90 (eliminada)

4º - Kayna Abel - 26.40 (eliminada)

Bateria 2

1º - Rayssa Leal - 76.06 (finalista)

2º - Keet Oldenbeuving - 55.76 (finalista)

3º - Kylie Frank - 44.21 (eliminada)

4º - Atali Mendes - 33.36 (eliminada)

Bateria 3