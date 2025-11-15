menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

VÍDEO: Pâmela Rosa sai mancando do STU Pro Tour do Rio e é eliminada

Brasileira não desistiu, mas não conseguiu melhorar nota

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 15/11/2025
18:17
Pâmela Rosa cai no STU Pro Tour do Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
imagem cameraPâmela Rosa cai no STU Pro Tour do Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A skatista Pâmela Rosa caiu durante a sua primeira volta nas semifinais do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Após a queda, a atleta ficou no chão até a chegada dos socorristas. Ela levantou e saiu mancando. Depois, voltou para o skate, mas não conseguiu nota para a final. Assista ao vídeo dela se levantando abaixo:

continua após a publicidade

A atleta partiu para a segunda volta, mas acabou sentindo e fez só o início dela. Ainda resistindo, ela partiu para a última volta, mas acabou caindo ao final dela. A atleta conquistou, respectivamente, as notas: 46.90, 1.07 e 28.00. Ela foi a terceira colocada na bateria e somente as duas primeiras vão à final.

➡️ Rayssa Leal faz volta perfeita, garante maior nota e vai à final do STU Pro Tour do Rio

No street feminino, Rayssa Leal fez a maior nota do dia, um 76.06. A brasileira garantiu a vaga na final, que conta com seis atletas, incluindo quatro brasileiras. Além dela, estão na final as brasileiras Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lucia também disputam o título.

continua após a publicidade
Pâmela Rosa cai no STU Pro Tour do Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
Pâmela Rosa cai no STU Pro Tour do Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A final do street femino está marcada para as 11h30 (de Brasília) de domingo e tem transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no YouTube) e Globo (TV aberta). Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Resultados - Street feminino - STU Pro Tour do Rio

Bateria 1

  • 1º - Gabriela Mazetto - 58.60 (finalista)
  • 2º - Isabelly Avila - 48.69 (finalista)
  • 3º - Pamela Rosa - 46.90 (eliminada)
  • 4º - Kayna Abel - 26.40 (eliminada)

Bateria 2

  • 1º - Rayssa Leal - 76.06 (finalista)
  • 2º - Keet Oldenbeuving - 55.76 (finalista)
  • 3º - Kylie Frank - 44.21 (eliminada)
  • 4º - Atali Mendes - 33.36 (eliminada)

Bateria 3

  1. 1º - Chloe Covell - 67.82 (finalista)
  2. 2º - Maria Lucia - 54.09 (finalista)
  3. 3º - Daniela Terol - 52.92 (eliminada)
  4. 4º - Vitoria Mendonca - 13.51 (eliminada)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias