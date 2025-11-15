VÍDEO: Pâmela Rosa sai mancando do STU Pro Tour do Rio e é eliminada
Brasileira não desistiu, mas não conseguiu melhorar nota
A skatista Pâmela Rosa caiu durante a sua primeira volta nas semifinais do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Após a queda, a atleta ficou no chão até a chegada dos socorristas. Ela levantou e saiu mancando. Depois, voltou para o skate, mas não conseguiu nota para a final. Assista ao vídeo dela se levantando abaixo:
A atleta partiu para a segunda volta, mas acabou sentindo e fez só o início dela. Ainda resistindo, ela partiu para a última volta, mas acabou caindo ao final dela. A atleta conquistou, respectivamente, as notas: 46.90, 1.07 e 28.00. Ela foi a terceira colocada na bateria e somente as duas primeiras vão à final.
No street feminino, Rayssa Leal fez a maior nota do dia, um 76.06. A brasileira garantiu a vaga na final, que conta com seis atletas, incluindo quatro brasileiras. Além dela, estão na final as brasileiras Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lucia também disputam o título.
A final do street femino está marcada para as 11h30 (de Brasília) de domingo e tem transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no YouTube) e Globo (TV aberta). Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.
Resultados - Street feminino - STU Pro Tour do Rio
Bateria 1
- 1º - Gabriela Mazetto - 58.60 (finalista)
- 2º - Isabelly Avila - 48.69 (finalista)
- 3º - Pamela Rosa - 46.90 (eliminada)
- 4º - Kayna Abel - 26.40 (eliminada)
Bateria 2
- 1º - Rayssa Leal - 76.06 (finalista)
- 2º - Keet Oldenbeuving - 55.76 (finalista)
- 3º - Kylie Frank - 44.21 (eliminada)
- 4º - Atali Mendes - 33.36 (eliminada)
Bateria 3
- 1º - Chloe Covell - 67.82 (finalista)
- 2º - Maria Lucia - 54.09 (finalista)
- 3º - Daniela Terol - 52.92 (eliminada)
- 4º - Vitoria Mendonca - 13.51 (eliminada)
