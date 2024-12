Racing x River Plate: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Argentino

Racing e River Plate se enfrentam neste sábado (14) em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Argentino. A bola rola a partir das 21h15 (de Brasília) no estádio Presidente Perón, em Avellaneda. O confronto será transmitido pela ESPN e Disney+ . ➡️Clique para assistir no Disney+

River Plate encara o Racing pela 27ª rodada do Campeonato Argentino (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana, já tem vaga garantida na Copa Libertadores e apenas cumpre tabela no campeonato. Pelo outro lado, o River luta pelo topo da tabela e está na quarta posição com 43 pontos em busca da vaga na fase de grupos do torneio internacional.

Tudo sobre o jogo entre Racing x River Plate (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Racing x River Plate

27ª RODADA- Campeonato Argentino

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 21h15 (de Brasília);

📍 Local: Presidente Perón, em Avellaneda;

📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING: Cambeses; Colombo, Sosa e García; Martirena, Nardoni, Barrios e Rojas; Rodríguez, Vietto e Salas. Técnico: Gustavo Costas.

RIVER PLATE: Armani; Bustos, Pezzella, Diaz e Acuña; Simón, Villagra e Meza; Echeverri; Solari e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.