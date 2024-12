Onde assistir a Rayssa Leal no SLS Super Crown 2024

O SLS Super Crown Championship 2024 acontece em São Paulo, nos dias 14 e 15 de dezembro. O evento que reúne os melhores skatistas do mundo conta com a presença da medalhista olímpica Rayssa Leal, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, que estão com vaga garantida para a final, Filipe Mota e Carlos Ribeiro que irão disputar as preliminares.

Pelo segundo ano consecutivo, o Ginásio do Ibirapuera será palco das manobras que definirão os campeões da temporada 2024 da SLS. Os canais do SporTV irão transmitir as preliminares, que acontecem no sábado (14) a partir de 11h30, e também a final masculina no domingo (15), às 15h. ➡️Clique para assistir no Sportv

O canal aberto da TV Globo irá transmitir a final feminina, disputada por Rayssa Leal, no domingo (15), às 11h15.

Brasileiros na pista

Rayssa Leal é atual bicampeã da competição após vencer as edições do Rio de Janeiro (2022) e de São Paulo (2023). Agora, a maranhense, de apenas 16 anos, briga para conquistar seu terceiro troféu no Super Crown.

Pela final masculina, teremos Giovanni Vianna que também defende o seu título conquistado em 2023 e Felipe Gustavo, que ao lado de Vianna está garantido na decisão de domingo (15). Filipe Mota e Carlos Ribeiro competirão nas preliminares, buscando ficar entre os top 3 melhores para garantir a vaga na final.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS Super Crown 2023 (Foto: Daluz Photo)

Como funciona o SLS Super Crown?

O SLS Super Crown conta com 30 skatistas - 20 homens e 10 mulheres - de 10 países: Brasil, Japão, Austrália, EUA, Portugal, Canadá, França, Holanda, Colômbia e Porto Rico. Cinco brasileiros defendem o título.

A competição será no estilo das preliminares, sem rodadas eliminatórias. Três mulheres e três homens passarão das Preliminares para as Finais. Os Top 3 do ranking masculino e feminino vão para a decisão de domingo, com Rayssa, Giovanni e Felipe.

Cada skatista terá direito a duas voltas de 45 segundos mais cinco manobras individuais, tanto nas Preliminares como nas Finais. Os resultados de cada atleta serão através da soma das quatro melhores notas, sendo apenas uma nota das voltas.

Confira a programação

Sábado, 14 de dezembro

11h30 - Classificatória feminina

14h00 - Classificatória masculina

Domingo, 15 de dezembro

11h15 - Final feminina

15h00 - Final masculina