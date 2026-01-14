Racing x Barcelona: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa do Rei
Confira todas as informações do duelo válido pelas oitavas de final
Racing Santander e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida será realizada no El Sardinero, em Santander (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Racing Santander recebe o Barça no El Sardinero após liminar SD Logroñés, Ponferradina e Villarreal. A equipe tenta aproveitar o fator casa para surpreender o atual campeão, mas chega com desfalques importantes: Juan Arana, Clement Michelin, Martínez Sergio e Asier Villalibre seguem no departamento médico. Diante desse cenário, o técnico José Alberto deve manter a base utilizada nas fases anteriores do torneio.
O Barcelona chega ao confronto embalado pela conquista recente da Supercopa da Espanha e com o status de atual campeão da Copa do Rei. Apesar do favoritismo, o time comandado por Hansi Flick terá ausências relevantes: Gavi e Andreas Christensen seguem fora por lesão, enquanto Frenkie de Jong cumpre suspensão. Com isso, o treinador deve promover mudanças na formação titular para o duelo em Santander.
Tudo sobre o jogo entre Racing Santander e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Racing 🆚 Barcelona
Oitavas de final — Copa do Rei
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: El Sardinero, em Santander (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: José María Sánchez
🚩 Assistentes: Raúl Cabañero, Juan José López e Guillermo Cueto (quarto árbitro)
📺 VAR: David Gálvez (VAR1) e Óliver De La Fuente (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Racing Santander (Técnico: José Alberto)
Ezkieta; Mantilla, Castro, Facundo Gonzalez, Jorge Salinas; Gueye, Gustavo Puerta, Sangalli, Canales, Iñigo Vicente; Andres Martin.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Pedri e Raphinha; Bardghji, Ferran Torres e Fermín López.
