Arsenal de Arteta busca superar campanha dos 'Invencíveis' na Copa da Liga Inglesa
Gunners encaram o Chelsea, pelo jogo de ida da semifinal, nesta quarta-feira
Na semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal de Mikel Arteta busca superar o Arsenal dos "Invencíveis" na competição nacional. Em 2003/2004, a equipe que fez história na Premier League foi eliminada no torneio mata-mata justamente na fase de semifinal diante do Middlesbrough.
Na atual temporada, o Arsenal encara o Chelsea, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (14). Os Gunners têm a chance de dar um passo em busca de uma final e, consequentemente, se aproximar da conquista de um troféu pela primeira vez desde 2023/2024.
Embora já tenha perdido a invencibilidade na Premier League, o Arsenal de Mikel Arteta tem menos derrotas do que os "Invencíveis" até o jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Enquanto a equipe atual perdeu dois jogos do Campeonato Inglês, os Gunners de 2003/2004 já haviam sofrido três derrotas, sendo duas pela Champions League e uma pela Supercopa da Inglaterra.
Adversário da semifinal da Copa da Liga Inglesa atual, o Chelsea inclusive foi algoz do Arsenal na temporada 2003/2004. Os Blues foram responsáveis pela eliminação dos Gunners nas quartas de final da Champions League naquele ano, e os confrontos em 2026 podem servir como uma espécie de vingança e a chance de recolocar o clube do Norte de Londres nos trilhos das conquistas novamente.
Similaridades do Arsenal de Arteta com os "Invencíveis"
Líder da Premier League, o Arsenal de Arteta possui similaridades em termos de resultados esportivos até o momento com os "Invencíveis". Além de líder da Premier League, os Gunners já chegaram no limite da equipe de 2003/2004 na Copa da Liga Inglesa, que foi a semifinal.
Na Champions League, o Arsenal está virtualmente classificado às oitavas de final, enquanto os Gunners de Wenger chegaram até a fase de quartas de final. Na FA Cup, os "Invencíveis" foram eliminados após uma derrota para o Manchester United na semifinal, enquanto os comandados por Mikel Arteta estão classificados na 4ª rodada da Copa da Inglaterra e são favoritos contra o Wigan para chegar nas oitavas de final do torneio.
