Kanté avança para deixar Al-Ittihad e acertar com clube europeu
Fenerbahçe fez abordagem para contratar o volante francês
Multicampeão por Chelsea e seleção francesa, o volante N'Golo Kanté está em negociações avançadas para se transferir do Al Ittihad ao Fenerbahçe. Segundo informações do jornal "The Athletic", o clube turco já fez uma abordagem formal pelo jogador, que tem contrato com a equipe saudita até junho deste ano e ainda não acertou a renovação.
As conversas são conduzidas pela diretoria esportiva do Fenerbahçe, liderada por Devin Özek, que assumiu o cargo em junho do ano passado após a saída de Mario Branco. Internamente, o clube demonstra confiança em um desfecho positivo, embora ainda não esteja definido se o Al Ittihad aceitará liberar Kanté antes do término do Campeonato Saudita.
Caso o acordo seja fechado rapidamente, Kanté poderá ser inscrito pelo Fenerbahçe na Europa League. O próximo compromisso da equipe na competição está marcado para 22 de janeiro, contra o Aston Villa, em Istambul. No elenco, Kanté se juntaria a outros jogadores com passagem pela Premier League, como Jhon Durán, Marco Asensio e Fred.
Kanté chegou no clube saudita em 2023, após o fim de seu contrato com o Chelsea. Desde então, soma 100 partidas, com nove gols marcados ao longo de duas temporadas e meia. Em junho do ano passado, o Al-Hilal, rival do Al-Ittihad na Arábia Saudita, tentou contratá-lo por empréstimo de curto prazo para a disputa do Mundial de Clubes, mas as negociações não avançaram.
Kanté e sua trajetória vitoriosa
Antes de sua mudança para a Arábia Saudita, Kanté teve uma passagem de sucesso pelo futebol inglês. Ele se juntou ao Chelsea vindo do Leicester City por 30 milhões de libras no verão de 2016, logo após ter um papel crucial no título inédito da Premier League do Leicester.
Em seus sete anos com os Blues, Kanté foi amplamente reconhecido como um dos melhores meio-campistas do mundo, conquistando Premier League, Champions League, Europa League e a Copa da Inglaterra em 269 jogos. Além de ter vencido a Copa do Mundo em 2018 e Nations League em 2021 com a seleção francesa.
