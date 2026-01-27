PSV x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
PSV e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven (HOL), pela última rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
O Bayern de Munique entra em campo já garantido nas oitavas de final, mas ainda com objetivos em jogo. Vice-líder da Champions, com 15 pontos, o time comandado por Vincent Kompany precisa golear fora de casa e torcer por uma derrota do Arsenal para tentar encerrar a fase de liga na primeira colocação geral. Mesmo classificado, o clube bávaro deve ir a campo com força máxima.
Ficha do jogo
Do outro lado, o PSV vive cenário de pressão. A equipe holandesa ocupa a 22ª colocação, dentro da zona de playoffs, mas corre risco de eliminação em caso de derrota combinada com resultados paralelos. Jogando em casa, o time de Peter Bosz busca pontuar para assegurar a permanência na zona de repescagem e seguir vivo no torneio.
Tudo sobre PSV x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSV 🆚 Bayern de Munique
8ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
📺 VAR: Tiago Martins (POR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ PSV (Técnico: Peter Bosz)
Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski e Obispo; Mauro Júnior, Veerman e Til; Man, Driouech e Saibari.
🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Bischof, Ito, Jonathan Tah e Davies; Kimmich e Pavlović; Olise, Karl (Musiala) e Luis Díaz; Harry Kane.
