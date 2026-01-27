Benfica x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Clubes brigam em lados opostos na fase de liga
O Benfica recebe o Real Madrid, neste quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), pela 8ª rodada da Champions League. O confronto da maior competição europeia será transmitido pela TNT e pela HBO Max.
Com apenas seis pontos na competição, o Benfica tem uma difícil missão para buscar uma vaga nos playoffs da Champions League. A equipe comandada por José Mourinho depende de uma combinação improvável de resultados, além de uma vitória sobre o Real Madrid para sonhar em avançar no torneio.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Real Madrid precisa de uma vitória para avançar às oitavas de final da Champions League. O clube merengue vive uma ótima fase desde a chegada de Álvaro Arbeloa com três triunfos consecutivos e próximo de cumprir a missão e buscar o título durante o mata-mata.
Tudo sobre o jogo entre Benfica x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Real Madrid
8ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.
⚪🔵 Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vini Jr.
