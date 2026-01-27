menu hamburguer
Benfica x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Clubes brigam em lados opostos na fase de liga

Benfica e Real Madrid se enfrentam pela 8ª rodada da Champions League, na quarta-feira (28) (Foto: Arte/Lance!)
O Benfica recebe o Real Madrid, neste quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), pela 8ª rodada da Champions League. O confronto da maior competição europeia será transmitido pela TNT e pela HBO Max.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com apenas seis pontos na competição, o Benfica tem uma difícil missão para buscar uma vaga nos playoffs da Champions League. A equipe comandada por José Mourinho depende de uma combinação improvável de resultados, além de uma vitória sobre o Real Madrid para sonhar em avançar no torneio.

Ficha do jogo

Benfica-escudo-onde-assistir
BEN
Real Madrid-escudo-onde-assistir
RMA
8ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
Árbitro
Davide Massa
Assistentes
Filippo Meli e Stefano Alassio
Var
Marco Di Bello
Onde assistir
Não definido

Por outro lado, o Real Madrid precisa de uma vitória para avançar às oitavas de final da Champions League. O clube merengue vive uma ótima fase desde a chegada de Álvaro Arbeloa com três triunfos consecutivos e próximo de cumprir a missão e buscar o título durante o mata-mata.

Tudo sobre o jogo entre Benfica x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Real Madrid
8ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

⚪🔵 Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vini Jr.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

