Donnarumma é direto sobre situação da Itália na Copa: ‘Não tenho dúvidas’

Titular e um dos principais nomes da Itália, o goleiro Gianluigi Donnarumma abriu o jogo sobre o futuro da seleção após as duas vitórias sobre Estônia e Israel na última Data Fifa. Em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o arqueiro do Manchester City demonstrou confiança na classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, a seleção italiana está na vice-liderança do Grupo I, com 15 pontos, três a menos que a líder Noruega. Sonhando com a vaga na Copa, os tetracampeões do torneio ficaram de fora do Mundial duas edições consecutivas — 2018 e 2022. Para Donnarumma, não há possibilidades disso acontecer.

— Isso não vai acontecer uma terceira vez (Itália fora da Copa do Mundo), não pode acontecer. Esta seleção vai acabar na próxima Copa do Mundo. Não tenho dúvidas — disse Donnarumma.

O técnico Gennaro Gattuso, inclusive, colocou sua permanência no país em jogo caso a Itália fique longe da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva. A Itália está três pontos atrás da líder Noruega, mas estão pelo menos com a repescagem garantida, já que Israel, Estônia e Moldávia não têm mais chances de alcançar o topo da tabela.

Momento difícil da Itália

Donnarumma em ação no duelo entre Itália e Israel, pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Para além das ausências nas últimas duas Copas do Mundo, a Itália enfrenta um período de pouco sucesso desde 2006, última edição em que a seleção passou da fase de grupos no torneio. Os tetracampeões mundiais tiveram um lapso com o título da Eurocopa em 2021, mas o desempenho não prosseguiu.

Os tropeços consecutivos representam a tragédia homérica vivida pela seleção italiana há 18 anos. Os lampejos de sucesso no cenário europeu, infelizmente, não conseguem suprir a vontade de participar de um mísero Mundial. Para a felicidade dos italianos, a Copa do Mundo de 2026 será a primeira que contará com 48 seleções, o que facilita uma possível classificação do país.

