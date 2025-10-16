O Real Madrid é reconhecido como um dos maiores clubes de futebol do mundo, representado por grandes craques ao longo de seus 123 anos de história. No entanto, diversos jogadores de alto nível já despertaram o interesse do clube e tiveram a oportunidade de vestir a camisa merengue, mas, por diferentes motivos, suas transferências não se concretizaram. Nesse contexto, o jornal "As", com destaque para a presença de um brasileiro, montou um time completo de atletas desse calibre.

Trata-se de Cafu. O lateral-direito, um dos grandes nomes da posição nas décadas de 1990 e 2000, esteve muito próximo de defender o Real em 1993, segundo o jornal "As". Na época, ele havia acabado de conquistar a Copa Intercontinental de 1992 pelo São Paulo sobre o Barcelona. Impressionado com seu desempenho a nível mundial, o clube merengue manifestou forte interesse em sua contratação.

Entretanto, conforme relata o veículo espanhol, o então presidente do Tricolor pediu que Cafu permanecesse no Brasil ao menos até a disputa da final da Copa Intercontinental de 1993. O Madrid, acreditando que a transferência seria concretizada mais adiante, contratou outro lateral-direito brasileiro, Vítor, também do São Paulo, para suprir a posição até a chegada do titular. O jogador, no entanto, não atingiu as expectativas da diretoria e do elenco.

Cafu jamais vestiu a camisa do Real Madrid e, após deixar o futebol brasileiro, foi para o Real Zaragoza, clube espanhol de menor expressão, com o qual conquistou um título continental em 1995. Ficou na Espanha por um ano antes de retornar ao Brasil, onde defendeu o Juventude e, em seguida, destacou-se no Palmeiras. Posteriormente, consolidou-se no futebol europeu como um dos melhores laterais-direitos de sua geração, marcando época pela Roma e encerrando a carreira no Milan, em 2008.

Cafu posa para fotos no tapete vermelho antes do sorteio da Copa América de 2019 (Foto: Jotta de Mattos/AGIF)

Além de Cafu, a lista do "As" inclui outros grandes nomes que chegaram perto do Real Madrid, mas nunca defenderam o clube, como Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, Ronald Koeman, Francesco Totti, Lothar Matthäus, Johan Cruyff e Steven Gerrard.

