Fulham e Liverpool se enfrentam neste domingo (4), às 12h (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Craven Cottage, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Fulham chega ao duelo em posição intermediária na Premier League, ocupando o 10º lugar com 27 pontos. A equipe de Marco Silva apresenta uma campanha equilibrada, com oito vitórias, três empates e oito derrotas, e atravessa um momento estável. Após uma sequência de três triunfos, os londrinos empataram na última rodada e veem no confronto em casa uma oportunidade de se aproximar do grupo que disputa vagas em competições europeias.

O Liverpool entra pressionado pela disputa direta no G-4 do campeonato. Atual quarto colocado, com 33 pontos, o time soma 10 vitórias, três empates e seis derrotas, além de estar invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Para os Reds, o compromisso fora de casa é tratado como decisivo para manter a posição na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e evitar a aproximação dos concorrentes diretos.

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham 🆚 Liverpool

20ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Craig Pawson

🚩 Assistentes: Lee Betts, Matt Wilkes e Samuel Barrott (quarto árbitro)

📺 VAR: Andy Madley (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Robinson; Lukic, Berge e Smith Rowe; Kevin, Wilson e Raúl Jiménez.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Frimpong, Gakpo e Ekitike.

