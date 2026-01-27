PSG e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pela última rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. O confronto direto por vaga nas oitavas de final terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

O PSG chega para a rodada decisiva em situação favorável, mas ainda sob pressão. A equipe francesa ocupa a 6ª colocação geral, com 13 pontos, mesma pontuação do Newcastle, e depende de uma vitória em casa para garantir classificação direta às oitavas. Um tropeço pode empurrar o time de Luis Enrique para a zona de playoffs, a depender dos demais resultados.

Ficha do jogo PSG NEW 8ª rodada Champions League Data e Hora quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Parc des Princes, em Paris (FRA) Árbitro Slavko Vinčić (ESL) Assistentes Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL) Var Christian Dingert (ALE) Onde assistir

O Newcastle vive cenário semelhante. Em 7º lugar, também com 13 pontos, o time inglês sabe que um triunfo em Paris assegura vaga direta no mata-mata. Em caso de derrota, os ingleses passam a depender de combinações na tabela e correm risco de disputar a repescagem. O equilíbrio promete um duelo de alto nível no encerramento da fase de liga.

Tudo sobre PSG x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Newcastle

8ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)

📺 VAR: Christian Dingert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier, Burn, Botman e Hall; Miley, Tonali, Ramsey, Barnes e Gordon; Wissa.

PSG x Newcastle pela 8ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

