A dupla brasileira de Ingrid Martins e Laura Pigossi enfrenta a húngara Tímea Babos e a também brasileira Luisa Stefani neste sábado (13), por volta das 16h (de Brasília), na final de duplas do SP Open. A partida, no Parque Villa-Lobos, terá transmissão do Sportv (canal fechado).

Para chegar à final, Ingrid e Pigossi venceram a dupla da britânica Emily Appleton e da holandesa Isabelle Haverlag por 2 sets a 1 (6/1, 4/6 e 10/6). Já Stefani e Babos superaram a americana Rogers e a indonésia Tjen por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

A final de duplas acontece após as duas semifinais na disputa pelo simples. Janice Tjen enfrenta Francesca Jones, às 13h, seguida pelo duelo entre Renata Zarazúa e Tiantsoa Rakotomanga. A final do simples acontece no domingo (14) e será o jogo que encerra o torneio na capital.

Ingrid Martins e Laura Pigossi no SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

✅ FICHA TÉCNICA

INGRID MARTINS E LAUA PIGOSSI X L. STEFANI E T. BABOS

SP OPEN - FINAL

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, por volta das 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Parque Villa Lobos, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Sportv;

Bia Haddad perde de virada nas quartas

Número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia foi derrotada pela mexicana Renata Zarazua com parciais de 7-6(5) e 6-3, na tarde desta sexta-feira (12), pelas quartas de final do SP Open, e deu adeus ao torneio que voltou ao Brasil após nove anos.

O primeiro set, com 1h16m de duração, foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Bia começou de forma dominante, abrindo 3 a 0 e parecia ter o controle. Zarazua, no entanto, buscou a reação e empatou em 3 a 3. A brasileira voltou a acelerar, conquistou uma nova quebra e teve a grande chance de fechar a parcial ao sacar com 5 a 3 no placar. Novamente, a mexicana foi buscar, quebrou de volta e levou a decisão para um tie-break tenso, onde foi superior nos pontos finais e venceu por 7 a 5

No segundo set, o equilíbrio se manteve até o oitavo game. Com o placar em 4 a 3 para Zarazua, a mexicana aproveitou a única chance de quebra que teve na parcial, abriu 5 a 3 e, em seguida, confirmou seu serviço para selar a vitória em sets diretos.