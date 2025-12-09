Bayer Leverkusen x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Bayer Leverkusen e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (10), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Bayer Leverkusen chega com a moral de ter vencido recentemente o Manchester City, mas busca consistência após perder dois dos últimos três jogos, incluindo uma derrota para o Augsburg que encerrou uma sequência de sete partidas consecutivas marcando gols. Ocupando o 4º lugar na Bundesliga e dono de um ataque potente, a equipe de Kasper Hjulmand aposta no fator casa — onde venceu três dos últimos cinco compromissos — para retomar o caminho das vitórias.
O Newcastle viaja para a Alemanha precisando urgentemente de pontos após a derrota para o Marseille, pois um novo tropeço deixaria a classificação para os playoffs em risco diante de uma tabela final difícil. Apesar de ocupar apenas a 12ª posição na Premier League e ter um histórico recente fraco fora de casa (apenas uma vitória nos últimos nove jogos antes da recente goleada sobre o Everton), a equipe de Eddie Howe defende uma invencibilidade de três jogos e um retrospecto perfeito contra o Leverkusen, tendo vencido os dois duelos anteriores por 3 a 1.
Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e Newcastle pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x Newcastle
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Serdar Gözübüyük (árbitro); Erwin Zeinstra e Patrick Inia (assistentes); Jeroen Manschot (quarto árbitro)
📺 VAR: Rob Dieperink
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand):
Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Poku, Garcia, Maza, Grimaldo; Tillman, Kofane; Schick
Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon
