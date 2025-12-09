Conegliano visita SP sob o guia de Gabi Guimarães e Boo: 'Comprar biquiní'
O time italiano chegou no Brasil no último domingo (7)
A equipe do Conegliano (ITA) chegou à cidade de São Paulo para a disputa do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A ponteira Gabi Guimarães é o destaque do time, e sua namorada, a influenciadora Bruna Unzueta, conhecida como Boo, levou as jogadoras italianas para tomar açaí e comprar biquíni na Oscar Freire.
— Eu já conhecia as meninas quando eu fui pra Itália. Elas são super simpáticas e estão muito animadas para conhecer mais do Brasil e de São Paulo. Então, o que a gente está fazendo é apresentar [a cidade] pra elas. Ontem a gente passeou, levamos elas pra comprar biquíni na Oscar Freire, tomar açaí, essas coisas. Foi muito legal, elas estão amando! - comentou Boo.
O Conegliano enfrenta a equipe americana Orlando nesta terça-feira (9), às 13h30 (de Brasília) e a influenciadora está presente na Arena Pacaembu para acompanhar a partida da namorada.
-A expectativa é altíssima, elas vão ganhar com certeza - afirmou Boo.
Formato do Mundial
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Osasco (BRA)
- Zhetysu (KAZ)
- Scandicci (ITA)
- Alianza Lima (PER)
Grupo B
- Conegliano (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Zamalek (EGY)
- Orlando Valkyries (USA)
Programação
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
