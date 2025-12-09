menu hamburguer
Fora de Campo

Conegliano visita SP sob o guia de Gabi Guimarães e Boo: 'Comprar biquiní'

O time italiano chegou no Brasil no último domingo (7)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
13:35
Gabi Guimarães e Boo assumem namoro (Foto: Reprodução / Instagram)
Gabi Guimarães e Boo assumem namoro (Foto: Reprodução / Instagram)
A equipe do Conegliano (ITA) chegou à cidade de São Paulo para a disputa do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A ponteira Gabi Guimarães é o destaque do time, e sua namorada, a influenciadora Bruna Unzueta, conhecida como Boo, levou as jogadoras italianas para tomar açaí e comprar biquíni na Oscar Freire.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Eu já conhecia as meninas quando eu fui pra Itália. Elas são super simpáticas e estão muito animadas para conhecer mais do Brasil e de São Paulo. Então, o que a gente está fazendo é apresentar [a cidade] pra elas. Ontem a gente passeou, levamos elas pra comprar biquíni na Oscar Freire, tomar açaí, essas coisas. Foi muito legal, elas estão amando! - comentou Boo.

Gabi Guimarães e Boo assumem namoro (Foto: Reprodução / Instagram)
Gabi Guimarães e Boo assumem namoro (Foto: Reprodução / Instagram)

O Conegliano enfrenta a equipe americana Orlando nesta terça-feira (9), às 13h30 (de Brasília) e a influenciadora está presente na Arena Pacaembu para acompanhar a partida da namorada.

-A expectativa é altíssima, elas vão ganhar com certeza - afirmou Boo.

Formato do Mundial

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. 

Grupo A

  • Osasco (BRA)
  • Zhetysu (KAZ)
  • Scandicci (ITA)
  • Alianza Lima (PER)

Grupo B

  • Conegliano (ITA)
  • Praia Clube (BRA)
  • Zamalek (EGY)
  • Orlando Valkyries (USA)

Programação

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

circulo com pontos dentroTudo sobre

