Praia Clube adapta rotina de jogadoras para partidas de manhã no Mundial

O Praia Clube venceu por 3 a 0 o Zamalek, do Egito, em sua estreia no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, em São Paulo. Após a vitória, a capitã Adenízia comentou sobre o desafio de adaptação aos horários dos jogos matinais e a nova rotina da equipe no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A central é um dos principais pilares do elenco, tanto por sua eficiência em quadra quanto pela experiência que traz para as mais jovens.

— Eu estou acordando às cinco horas da manhã, mas tudo bem. A gente se adapta e o joelhinho agradece, porque [jogador] velho é igual àquele carro velho, o Opalão. A gente tem que ir aquecendo aos poucos. Então ele já sabia disso, ele sabia que tinha um time mais experiente. Não vamos falar mais velho, porque nós somos experientes. Ele preparou o nosso corpo e a nossa cabeça, não só nos treinamentos, mas também na alimentação: o que, que horas e como comer. Então o nosso time se adaptou bem a esses horários das 10 horas da manhã — comentou a central de 38 anos.

Adenízia está no Praia Clube desde 2021, após passagem pelo voleibol italiano. A central reconhece o potencial do esporte brasileiro e da torcida.

continua após a publicidade

— Eu sei que a gente pode. As pessoas falam que o Brasil não monta equipe para ir para o Mundial, mas monta sim. Nós somos uma equipe forte, a gente pode. Hoje [estamos] provando isso para o mundo, e eu passo isso para as meninas: o quanto é gostoso você ter uma medalha, você ser campeão de um Campeonato Mundial. Isso é válido até mesmo para as mais jovens, que estão mostrando o seu talento para o mundo — comentou.

O técnico Rui Moreira conseguiu rodar toda a equipe durante o jogo de estreia, já que as egípcias não apresentaram grande resistência. O português analisou a vitória tranquila, onde pôde rodar todas as atletas, e como pretende adaptar o elenco:

continua após a publicidade

— É realmente um time muito experiente, um time que entra aí habituadíssimo a jogar finais, mas é sempre uma estreia numa competição. E não podia deixar que essa estreia fosse à toa para algumas jogadoras. Nós estamos a construir um grupo, um processo, a construir o nosso caminho e a nossa identidade — comentou Rui.

Praia Clube durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Carinho brasileiro

Mesmo a partida sendo às 10h (de Brasília) de uma terça-feira, os volei fãs lotaram as arquibancadas para prestigiar a equipe brasileira.

-foi surpreendente, tinha bastante gente, por ser cedo, assim, o dia de hoje. Durante a semana, então acho que o povo brasileiro mostra que o quanto é apaixonado por volebol, isso é muito importante pra gente, isso é importante pra ter mais patrocinadores, pra gente aparecer na mídia, pra todo mundo dar um carinho pro volebol