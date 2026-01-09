menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Portuguesa x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão

Equipes se enfrentam neste sábado (10), a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
12:01
Portuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraPortuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10) (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Portuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10), às 20h30 (de Brasília), no Canindé, pelo jogo de estreia das equipes na fase de grupos do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YoutTube) e HBO Max (Streaming). Clique aqui para assistir.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Marlon Freitas detalha negócio entre Palmeiras e Botafogo e revela bastidores com Abel

Após se reapresentar no último domingo (4), a equipe comandada por Abel Ferreira teve pouco menos de uma semana para se preparar para a partida. No período, realizou atividades em dois períodos na Academia de Futebol, além de um amistoso contra o Desportivo Brasil, que terminou com goleada alviverde por 5 a 2.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Portuguesa escudo
POR
PAULISTÃO
Fase de grupos - 1ª Rodada
Data e Hora
sábado (10), às 20h30 (de Brasília)
Local
Canindé, em São Paulo (SP)
Árbitro
Lucas Canetto Bellote
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva
Var
Vinicius Furlan
Onde assistir

A principal novidade do Palmeiras será a presença de Marlon Freitas, único reforço anunciado oficialmente até o momento na janela de transferências. O meio-campista já realiza trabalhos com o restante do grupo e está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

continua após a publicidade
Marlon Freitas - Palmeiras
Marlon Freitas, novo reforço do Palmeiras, ao lado de Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira as informações do jogo entre Portuguesa x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
PORTUGUESA X PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YoutTube) e HBO Max (Streaming).

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote;
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva;
📺 VAR: Vinicius Furlan.

continua após a publicidade

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Allan e Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

PORTUGUESA (Técnico: Fábio Matias)
João Paulo; Sciencia, Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas; Igor Torres e Lohan

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias