Portuguesa x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão
Equipes se enfrentam neste sábado (10), a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé
Portuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10), às 20h30 (de Brasília), no Canindé, pelo jogo de estreia das equipes na fase de grupos do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YoutTube) e HBO Max (Streaming). Clique aqui para assistir.
Após se reapresentar no último domingo (4), a equipe comandada por Abel Ferreira teve pouco menos de uma semana para se preparar para a partida. No período, realizou atividades em dois períodos na Academia de Futebol, além de um amistoso contra o Desportivo Brasil, que terminou com goleada alviverde por 5 a 2.
Ficha do jogo
A principal novidade do Palmeiras será a presença de Marlon Freitas, único reforço anunciado oficialmente até o momento na janela de transferências. O meio-campista já realiza trabalhos com o restante do grupo e está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Confira as informações do jogo entre Portuguesa x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
PORTUGUESA X PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YoutTube) e HBO Max (Streaming).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote;
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva;
📺 VAR: Vinicius Furlan.
⚽ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Allan e Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.
PORTUGUESA (Técnico: Fábio Matias)
João Paulo; Sciencia, Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas; Igor Torres e Lohan
