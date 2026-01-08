Marlon Freitas detalha negócio entre Palmeiras e Botafogo e revela bastidores com Abel

Primeira contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, Marlon Freitas concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta quinta-feira (8), na Academia de Futebol. De forma direta, o novo reforço comentou as negociações entre os clubes, reconheceu o encerramento de um ciclo no Botafogo e afirmou buscar a melhor versão de sua carreira para se adaptar ao modelo de jogo do técnico Abel Ferreira.

- É uma grande oportunidade na minha carreira. Eu entendi, e o clube também, o Botafogo, que era o fim de um ciclo vitorioso, de muita luta e resiliência. Não foi fácil, por tudo o que foi feito, mas a gente precisa entender que tudo tem um começo, meio e fim. Compreendi que meu ciclo havia se encerrado, e o Palmeiras, como uma grande equipe, confiou no meu trabalho e no projeto apresentado - disse.

- Foi uma boa decisão. Fui muito bem recebido pelos jogadores e por todo o staff. O Palmeiras tem uma estrutura de excelência. Agora é retribuir no dia a dia - completou.

Marlon Freitas revelou que manteve contato com o técnico Abel Ferreira durante as negociações entre as partes, mas que a conversa só evoluiu após a conclusão do negócio.

- Primeiro, já havia uma conversa com a diretoria do Palmeiras. Aí, quando tudo já estava em estágio avançado, o Abel me mandou uma mensagem. Eu tomei um susto. Ele me deu boa tarde e não me respondeu mais (risos). Houve um probleminha na negociação, mas, quando tudo se resolveu, a gente se ligou. É um treinador muito vitorioso e com uma história muito grande. Tenho certeza de que ele vai me potencializar. Agora é buscar a minha melhor versão - explicou.

Marlon Freitas, primeiro reforço do Palmeiras para 2026 (Foto: Werner Flister/Palmeiras/by Canon)

As conversas com Abel Ferreira, no entanto, não abordaram questões táticas, segundo afirmou Marlon Freitas. O reforço aproveitou para corroborar o discurso da presidente Leila Pereira, que classificou a temporada como difícil e desafiadora.

- Ainda não conversamos sobre isso, mas consigo atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. Tenho essa facilidade e meu intuito aqui é ajudar, ajudar meus companheiros. Como a nossa presidente falou, será uma temporada difícil, com muitos desafios. Não vejo problema nenhum: posso jogar como camisa 5 ou como camisa 8. Agora é ver com o mister Abel - admitiu.

Para tirar Marlon Freitas do Botafogo, a diretoria do Palmeiras desembolsou cerca de R$ 32 milhões. O meio-campista, embora atue com maior regularidade como segundo volante, também pode desempenhar a função de primeiro volante, posição recentemente perdida com a venda de Aníbal Moreno ao River Plate.