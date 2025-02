Corinthians lidera ranking de aproveitamento entre clubes da Série A em 2025

O Corinthians iniciou a temporada com o melhor aproveitamento entre os clubes que disputarão a Série A. Em 2025, o Timão entrou em campo dez vezes, com oito vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento total de 83,3%. A vitória sobre o Santos foi a primeira em um clássico.

Anteriormente, o clube alvinegro perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, e empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque. A outra partida contra um time da Série A foi a vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na estreia do Campeonato Paulista.

Ao todo, foram quatro jogos contra equipes da Série A, duas vitórias, um empate e uma derrota. O início pode animar o torcedor do Corinthians para a temporada, que encerrou o último Brasileirão com uma sequência de nove vitórias seguidas e a vice-liderança do segundo turno.

Ranking dos melhores aproveitamentos das equipes da Série A em 2025

1º) Corinthians – 10 jogos | 8V | 1E | 1D | 83.3%

2º) Internacional – 7 jogos | 5V | 2E | 0D | 81%

3º) Ceará – 8 jogos | 6V | 1E | 1D | 79.2%

4º) Fortaleza – 8 jogos | 6V | 0E | 2D | 75%

5º) Vitória – 10 jogos | 6V | 4E | 0D | 73.3%

Corinthians lidera a tabela da classificação geral do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Boa fase e foco na Pré-Libertadores

Com o desempenho, o Corinthians conseguiu a classificação antecipada para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O clube alvinegro lidera a tabela geral da competição estadual e ainda tem duas rodadas para disputar, contra Portuguesa e Guarani.

O Timão vira o foco para a disputa da Pré-Libertadores. No dia 19 de novembro, o Corinthians tem compromisso pela Fase Preliminar 2. O clube alvinegro enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, em Caracas.

O Corinthians precisa superar o rival venezuelano para, em seguida, disputar uma vaga na fase de grupos contra o Barcelona de Guayaquil e o vencedor de El Nacional, ambos do Equador, ou Blooming, da Bolívia.