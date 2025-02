Memphis Depay faz festa de aniversário em palácio da cidade de São Paulo

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, completou 31 anos na última quinta-feira (13). Para celebrar a ocasião, o novo camisa 10 do clube alvinegro realizou uma grande festa no Palácio dos Cedros, em São Paulo. O evento contou com a presença de jogadores e funcionário do Corinthians.

O holandês não poupou esforços para dar uma festa inesquecível. Em parceria com um dos seus patrocinadores particular, Depay organizou um evento luxuoso. Na entrada, carros antigos, de colecionadora, foram expostos para dar um ar temático.

Para comandar a pista de dança, o atacante selecionou atrações famosas para entreter os convidados. Os cantores Jorge Ben Jor, Matuê e uma bateria de uma escola de samba foram selecionados para a ocasião.

O Palácio dos Cedros, local da festa, foi escolhido a dedo para dar a devida importância do evento. O imóvel é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) desde 2005.

Palácio dos Cedros foi sede da festa de 31 anos de Memphis Depay (Foto: Luciano Marques / Reprodução / Instagram)

Carros de época foram colocados na frente da festa de Memphis Depay (Foto: Reprodução/Instagram)

Memphis Depay no Corinthians

No clube paulista desde setembro do ano passado, o atacante holandês assumiu o protagonismo da equipe do técnico Ramón Díaz. Recentemente, ele assumiu a camisa 10 do clube alvinegro em uma transição polêmica envolvendo o meia Rodrigo Garro. A troca teria acontecido por conta de uma questão contratual.

Dentro de campo, Depay foi destaque da última vitória do Corinthians sob o Santos, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Alvinegro seguiu invicto no torneio estadual desta temporada.