Portuguesa-RJ x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca
Glorioso estreia na temporada de 2026 com equipe formada por jovens da base
- Matéria
- Mais Notícias
Portuguesa-RJ e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão do Premiere pelo pay-per-view na TV fechada. Clique aqui para assistir à Portuguesa-RJ x Botafogo:
Relacionadas
- Futebol Nacional
De volta à Portuguesa-RJ, Chay reencontra o Botafogo: ‘Amor eterno’
Futebol Nacional14/01/2026
- Grêmio
Alvo do Botafogo, zagueiro renova com o Grêmio e aumenta a multa rescisória
Grêmio14/01/2026
- Botafogo
Botafogo acerta venda de David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia
Botafogo14/01/2026
➡️ De volta à Portuguesa-RJ, Chay reencontra o Botafogo: 'Amor eterno'
O Glorioso estreia na temporada ainda com equipe formada majoritariamente por jogadores das categorias de base e sob o comando do técnico Rodrigo Bellão, do sub-20. O time principal só irá a campo a partir da terceira rodada, contra o Volta Redonda.
No 11 titular contra a Lusa, apenas o goleiro Raul. A tendência é que as outras peças relacionadas, que estão treinando com Martín Anselmi, fiquem no banco de reservas como opção. O destaque do time sub-20 vai para o atacante Kauan Toledo.
Do outro lado, a Portuguesa, mandante do duelo, vai para o segundo jogo no ano. O time comandado por Alex Nascif foi a campo no último domingo, contra o Flamengo, saiu na frente e levou o empate aos 50 minutos da segunda etapa.
A partida no Luso Brasileiro marca a reestreia do meia-atacante Chay com a camisa do clube da Ilha do Governador e o reencontro com o Botafogo, onde criou identificação devido ao bom ano de 2021 na Série B.
Veja mais sobre Portuguesa-RJ x Botafogo
✅Ficha técnica
PORTUGUESA-RJ X BOTAFOGO
1ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso Brasileiro
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PORTUGUESA-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira; Rhuan e Léo Muchacho. Técnico: Alex Nascif.
BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos (Lucas Camilo) e Caio Valle; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias