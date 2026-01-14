De volta à Portuguesa-RJ, Chay reencontra o Botafogo: 'Amor eterno'

O Campeonato Carioca começou para abrilhantar o início de temporada dos clubes e, como de costume, mostrar grandes histórias. Em 2026, dentre os muitos destaques da competição está o retorno do experiente meia-atacante Chay à Portuguesa, tradicional clube do bairro da Ilha do Governador. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador de 35 anos celebrou a volta ao clube que o projetou e destacou o amor ao Botafogo, onde teve passagem marcante.

Portuguesa e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A Zebra foi a campo no último domingo em jogo adiantado contra o Flamengo e empatou em 1 a 1, ainda sem a presença de Chay, que aprimorava parte física. A reestreia será justamente contra o Glorioso.

— Estou de volta em casa. Aqui me sinto muito feliz, muito bem. Sempre, desde que cheguei aqui em 2020, fui muito bem recebido. Até depois de sair, sempre fui muito bem tratado pelo Marcelo (Barros, presidente), por todo o staff aqui. Resolvemos em conjunto abraçar mais uma vez o projeto. É um projeto ambicioso e que seja um bom Carioca. Que seja um excelente ano para a Portuguesa — disse Chay, ao Lance!.

Sobre o reencontro com o Botafogo, nada de "amor antigo". A relação com o clube da estrela solitária segue sendo de muito carinho, levando para o resto da vida a passagem entre 2021 e 2022, com 50 jogos, oito gols e dez assistências.

Chay e Botafogo: uma história de amor

Chay se destacou pela Portuguesa no Carioca de 2021, foi negociado com o Alvinegro e liderou o time na campanha da Série B do mesmo ano. O jogador caiu nas graças do torcedor, ganhou paródia e ficou gravado na história do clube.

— Vai ser um amor eterno ali. Maneiro. O Botafogo mudou a minha vida. Então eu agradeço demais ao Botafogo, ao torcedor botafoguense. Enfrentar… É melhor estar do lado, né? Mas enfrentar também é uma emoção bem bacana, porque tive o prazer de enfrentar ano passado e o jogo foi lá no Nilton Santos. E quando eu saí do jogo, a torcida me recebeu de braços abertos. Então eu agradeço e sempre vou agradecer ao Botafogo e ao torcedor botafoguense por tudo que representa para mim, para minha família e para todos ao meu redor.

— Acho que aquele grupo foi montado exatamente para resgatar a esperança do torcedor, né? Eu chego logo após o Carioca, vi de um Carioca bem abaixo do que o Botafogo poderia apresenta. E chegaram depois do Estadual Oyama, Daniel Borges, Diego Gonçalves, chega Ricardinho, Fabinho… Jogadores de muita experiência e apostas — destacou Chay.

Chay em ação pelo Botafogo em 2021 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

No Botafogo, Chay viu o projeto entrar em dúvida ainda no primeiro recorte de jogos da Série B, com resultados ruins. Depois, Enderson Moreira comandou o time na arrancada rumo ao acesso à elite e título da Segundona. Todo o terreno foi preparado para a chegada da SAF, e o camisa 14 sabe da importância disso para, depois de três anos, o Glorioso levantar os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

— A gente fez aquela reviravolta ali, né? Bonito. Foi muito bacana, assim. Foi importante para o Botafogo, para todo mundo. Porque todo mundo sabe, conversas aconteciam já no bastidores… Senão o John Textor não compraria a SAF do Botafogo e talvez não acontecesse um terço do que aconteceu. Então, acho que a gente fez parte de um momento importantíssimo para o Botafogo e acho que não só eu, mas todos os jogadores que chegaram ali, têm que ser bem lembrados mesmo, porque era um momento difícil. Era de terra arrasada, era que o Botafogo ia acabar e a gente conseguiu ali reverter a situação.

Preparação

Chay assinou contrato com a Portuguesa até o fim do Campeonato Carioca, em março, mas já tem conversas com a diretoria para, quem sabe, permanecer na Ilha do Governador e jogar a Série D do Brasileirão. Com o Cariocão de tiro curto, com menos datas, a preparação é intensa.

— Bom, tá sendo um trabalho bem intenso, né? No Rio de Janeiro está fazendo calor forte, mas a gente está se adaptando aí como pode. Está calor para todo mundo, não tem aonde correr.

— A gente já tem conversa para prolongar o contrato e seguir para a Série D, para a gente tentar trazer a Lusa para um degrau a mais, que é uma Série C. O projeto aqui… Vocês que frequentam aqui sabem que a Portuguesa tem tudo para alcançar voos maiores, porque é um clube que cada ano vem se estruturando mais, estrutura física, estrutura até mesmo a psicologia. A mentalidade de crescimento para conseguir chegar e começar a encarar o cenário nacional de um modo diferente, entendeu? Então, esse é o projeto que me foi apresentado e, por enquanto, é para o Carioca, mas com conversas bem avançadas, assim, pra continuar pra Série D.

Chay voltou à Portuguesa-RJ após cinco temporadas (Foto: Divulgação)

Veja mais respostas de Chay

Empate no fim contra o Flamengo

— Fomos infelizes ali no último lance do jogo, acabamos levando o gol, mas a equipe se portou bem. Vamos agora para o segundo desafio e a equipe se preparou. Descansou quem tinha que descansar, preparou quem tinha que preparar e a gente está indo forte para o jogo de amanhã.

Lições após cinco temporadas fora

— Volto muito mais maduro, mais experiente, com uma leitura diferente do que é a vida e o esporte. E com a mesma vontade de 2020 e 2021. Elevar o patamar da Portuguesa, junto com meus companheiros, e conquistar grandes feitos. Em 2021 fizemos a melhor campanha da história da portuguesa dentro do Carioca. O plano é elevar mais, chegar mais distante. Chegamos na semifinal. Quem sabe a gente chegar em uma final de Campeonato Carioca. O grupo é muito bom, é um grupo experiente.