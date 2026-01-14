Alvo do Botafogo, o zagueiro Viery renovou contrato com o Grêmio nesta semana. O jogador de 21 anos estendeu o vínculo por duas temporadas e meia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Viery tinha acordo com o Tricolor até junho de 2027. Ele agora pelo Imortal assinou até o final de 2029.

A multa rescisória é de R$ 64 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros (R$ 313 milhões, na cotação atual) para o exterior.

O movimento da diretoria gremista acontece após as investidas do mercado no defensor no final do ano passado. O Grêmio recusou propostas de empréstimo, com opção de compra de R$ 6 milhões, do Botafogo.

➡️ Mais notícias do Grêmio

Viery no Grêmio

Criado e revelado no Grêmio, Viery está no clube desde 2016. Ele estreou profissionalmente no ano passado diante do Caxias, em 26 de fevereiro, pelo Gauchão, improvisado como lateral-esquerdo.

continua após a publicidade

Pelo Tricolor, o zagueiro tem uma assistência em 12 partidas, sendo seis como titular. No setor, o técnico Luís Castro conta com Balbuena, Wagner Leonardo, Kannemann, Gustavo Martins e o jovem Luís Eduardo, além do lesionado Rodrigo Ely.