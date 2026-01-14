menu hamburguer
Alvo do Botafogo, zagueiro renova com o Grêmio e aumenta a multa rescisória

Viery, 21 anos, estende vínculo com o Tricolor

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 14/01/2026
13:41
Viery Grêmio Sportivo Luqueño Sul-Americana 2025
imagem cameraViery em Grêmio x Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana 2025. Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

Alvo do Botafogo, o zagueiro Viery renovou contrato com o Grêmio nesta semana. O jogador de 21 anos estendeu o vínculo por duas temporadas e meia.

Viery tinha acordo com o Tricolor até junho de 2027. Ele agora pelo Imortal assinou até o final de 2029.

A multa rescisória é de R$ 64 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros (R$ 313 milhões, na cotação atual) para o exterior.

O movimento da diretoria gremista acontece após as investidas do mercado no defensor no final do ano passado. O Grêmio recusou propostas de empréstimo, com opção de compra de R$ 6 milhões, do Botafogo.

Viery no Grêmio

Criado e revelado no Grêmio, Viery está no clube desde 2016. Ele estreou profissionalmente no ano passado diante do Caxias, em 26 de fevereiro, pelo Gauchão, improvisado como lateral-esquerdo.

Pelo Tricolor, o zagueiro tem uma assistência em 12 partidas, sendo seis como titular. No setor, o técnico Luís Castro conta com Balbuena, Wagner Leonardo, Kannemann, Gustavo Martins e o jovem Luís Eduardo, além do lesionado Rodrigo Ely.

Viery Grêmio
Viery estreou profissionalmente pelo Grêmio no ano passado. Foto: Lucas Uebel/GFBPA

