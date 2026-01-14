Botafogo acerta venda de David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia

O Botafogo acertou a venda do zagueiro David Ricardo, de 23 anos, para o Dínamo Moscou, da Rússia. O defensor estava na mira do Torino, da Itália, mas viu os russos vencerem a concorrência pelos termos apresentados à SAF. As informações iniciais são do "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Na negociação, o Dínamo pagará 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40,7 milhões) pelo zagueiro, que foi comprado no início de 2025 por cerca de R$ 11 milhões junto ao Ceará. O Botafogo ainda manterá 20% dos direitos econômicos do jogador de olho em uma futura venda.

David Ricardo foi alvo de proposta do Torino nos últimos dias, mas o clube italiano não chegou nos termos desejados pelo Botafogo. A equipe de Turim propôs um empréstimo com passe fixado, enquanto a SAF pretendia uma venda imediata nesta janela de transferências.

David Ricardo se destacou pelo Botafogo em 2025 (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press) MyPhoto Press/MyPhoto Press

Com a camisa do Botafogo, David Ricardo fez 29 partidas pelo Botafogo, com dois gols e uma assistência. O zagueiro foi opção no banco de reservas principalmente no primeiro semestre da temporada passada, mas depois ganhou espaço no time então comandado por Davide Ancelotti, que sofreu com lesões no sistema defensivo. Ele ainda poda atuar como lateral-esquerdo.

Botafogo no mercado

Para o setor, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Ythallo, revelado pelo São Paulo e que estava no Toronto FC II, do Canadá, jogando a liga de desenvolvimento da MLS. A diretoria pretende avançar nas buscas por mais dois jogadores de defesa, um para cada lado.

