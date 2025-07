Náutico e Caxias enfrentam nesta segunda-feira (21), em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília) no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), com transmissão da SportyNet (TV, YouTube e streaming).

Náutico x Caxias: como chegam os times?

O Timbu ocupa a oitava posição da tabela, com 17 pontos, e não perde há quatro partidas, mas vem de empate em 0 a 0 contra o Figueirense. Para o duelo desta segunda-feira, o técnico Hélio dos Anjos tem dilema entre manter Bruno Mezenga ou escalar Paulo Sérgio no ataque.

Por sua vez, o Grená lidera a Série C com 27 pontos e venceu os últimos cinco compromissos, incluindo o mais recente 1 a 0 sobre o Anápolis. Suspenso, Pedro Cuiabá é desfalque, mas o time terá o retorno de Tomas Bastos.

Confira as informações do jogo entre Náutico e Caxias pela Série C

✅ FICHA TÉCNICA

NÁUTICO X CAXIAS

13ª RODADA - SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 21 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio dos Aflitos, no Estádio dos Aflitos (PE);

📺 Onde assistir: SportyNet (TV, YouTube e streaming);

🟨 Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO);

🚩 Assistentes: Adenilson de Souza Barros (RO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio.

CAXIAS (Técnico: Júnior Rocha)

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Calyson, Iago e Eduardo Melo.